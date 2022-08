Cameroun : encore la repentance !

En séjour au Cameroun, Macron a promis d’ouvrir les archives sur les crimes coloniaux causés par la France lors des luttes indépendantistes des années 50-60.

Et c’est reparti ! …

Que M. Macron cesse d’enfoncer la France à tout va, colportant des faits qui remontent à plus de 70 ans dans lesdites colonies, particulièrement africaines.

Il évoque les périodes sombres de notre histoire, mais chaque pays, chaque continent a les siennes ! Et nous sommes loin derrière l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre.

L’esclavage en question vient au départ d’Afrique du Nord, où les autochtones du cru allaient recruter, au fin fond des tribus noires, des hommes valides pour les vendre aux blancs occidentaux.

J’ai personnellement visité leur départ par bateau sur l’île de Gorée au large du Sénégal.

À ces mêmes époques, on vendait sur les places du marché (comme au temps des Romains) surtout des femmes pour servir à des besoins de tous genres.

C’est oublier que nos « colons » ont aussi apporté l’instruction dans les écoles, les soins dans les hôpitaux, la construction pour irriguer les plantations, ont fait des routes, apporté l’électricité, fait des crèches, alloué des allocations, etc. (à moins d’être mal informée) ?

La religion chrétienne n’est pas en reste : elle a également apporté des aides spirituelles autant qu’humanitaires, ne nuisant en rien aux libertés d’opinion, comme l’ont fait (hélas) les conquistadores de Valladolid !

Je signale au passage, que nos voisins espagnols et anglais ont effroyablement génocidé les Amérindiens Nord et Sud, et je n’ai pas connaissance que ces voisins salissent la mémoire de leur pays, comme le fait notre sieur Macron avec ses mea culpa permanents.

Ce n’est pas ainsi qu’on va rendre la place du phare dans le monde qu’avait la France autrefois !

M. Macron N’AIME PAS LA FRANCE, il préfère plastronner là où il n’y a pas de Français.

Il n’a cure de ce qui se passe dans son propre pays, en dehors de nous appauvrir par des taxes exorbitantes, de nous museler sur la libre expression, de nous insulter, et en final de nous emm …

Et je garde pour moi bien des qualificatifs qui sont indignes du président de l’un des plus beaux pays du monde !

N.B. : Citation de Victor Hugo : « Allez, faites ! Faites des routes, faites des ports, faites des villes ; croissez, cultivez, colonisez, multipliez et que, sur cette terre (d’Afrique) de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l’Esprit divin s’affirme par la Paix et l’Esprit humain par la Liberté. »