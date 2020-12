Ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis est crucial

Je pourrais consacrer un article à la mort de Valéry Giscard d’Estaing.

À mes yeux, il ne mérite pas que je lui consacre davantage que quelques lignes.

Des amis me vantent ses qualités. J’ai beau scruter ce que cet homme a fait, j’ai bien du mal à trouver quoi que ce soit de positif.

Il a continué sans rechigner la politique arabe de la France. Il a entériné le regroupement familial, qui a eu de lourdes conséquences et a très fortement contribué à l’islamisation qui est en train de ravager le pays.

Quand bien même on me dira qu’il a souligné plus tard que c’était une grave erreur sur laquelle il aurait voulu revenir, il a commis l’erreur, et ce fut davantage qu’une erreur : un crime contre la France.

En supplément, il a tout fait pour accélérer la construction européenne qui est en train de dissoudre les pays européens dans un conglomérat technocratique.

Ce dernier prend les allures d’un fragment de la grande réinitialisation qu’entendent mettre en place ceux qui veulent constituer une nomenklatura mondiale détruisant identités, souverainetés, civilisations et réduisant les populations à la servitude.

L’état désastreux de la France aujourd’hui, rongée par la croissance des zones de charia et de délinquance, en voie d’effondrement économique, et de glissement vers un fonctionnement de type autoritaire, c’est son œuvre à lui, Valéry Giscard d’Estaing, quarante ans après qu’il ait quitté le pouvoir.

Emmanuel Macron est son disciple – un disciple très médiocre, j’en conviens.

Ce qui doit être regardé en face est que, depuis des décennies, la France est régie par des politiciens sans envergure ni lucidité, souvent cyniques.

Je ne chercherai pas les causes de cet état de fait ici, je me contente de le constater.

Si je voulais donner quelques pistes, je dirai que l’étatisme en France a joué un rôle stérilisant, et que créer l’École nationale d’administration a été une très mauvaise idée.

Je dirai que la nostalgie pour la grandeur de la France et l’hostilité du Général de Gaulle aux États-Unis ont conduit à des égarements parfois sordides.

J’ajouterai que l’idée de retrouver une grandeur en voulant élaborer une Europe puissance sur un mode constructiviste aux fins de damer le pion à la puissance américaine n’a rien arrangé, et que le constructivisme qui a marqué la construction européenne portait en germe la grande réinitialisation.

Dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, ce doit être dit, la France est une puissance déchue et un pays malade.

L’Union européenne est une structure délétère qui conduit les pays d’Europe vers la sortie de l’histoire.

Le sort du monde et celui des Européens se joue entre les deux principales puissances planétaires, la Chine et les États-Unis.

La Chine a pris l’ascendant au cours des vingt dernières années et mené une guerre au monde occidental.

Les dirigeants américains qui se sont succédés jusqu’à Donald Trump, démocrates et républicains, sont restés aveugles ou paralysés face au danger.

Certains d’entre eux, Obama tout particulièrement, se sont faits complices.

Les dirigeants européens se sont faits complices aussi.

Donald Trump, grâce aux conseils avisés de gens remarquables, Peter Navarro, Gordon Chang, Steven Mosher (ceux qui veulent en savoir davantage peuvent trouver des détails dans mon livre «Après ­Trump?») a voulu contrer le danger et a fait fléchir la Chine.

On saura un jour de manière incontestable si le déferlement de la pandémie appelée Covid-19 a été voulu par la Chine (tout l’indique).

En tout cas, les dirigeants chinois voient aujourd’hui cette pandémie comme une «providence» qui a accéléré le dépérissement de l’Europe, brisé la présidence Trump, servi immensément les agents de déstabilisation au sein des États-Unis et rendu possible le coup d’État mené présentement par les démocrates.

Donald Trump est encore pour l’heure un rempart contre l’hégémonie chinoise.

Joe Biden et les démocrates acceptent l’hégémonie chinoise et, si cette hégémonie se met en place, nous vivrons pleinement dans le monde de la grande réinitialisation.

Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est crucial, et parler d’autre chose est sans intérêt. Encore faut-il en parler de manière pertinente, ce qui n’est pas le cas dans la presse française.