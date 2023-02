Rares sont ceux dans le monde occidental qui disent explicitement qu’ils souhaiteraient une victoire de Poutine en Ukraine.

Soutenir un dictateur coupable de crimes de guerre et d’une tentative de génocide, et qui envoie des milliers de jeunes Russes servir de chair à canon tout en s’efforçant de détruire tout un pays, n’est pas très avouable.

Dès lors, ceux qui souhaiteraient une victoire de la Russie biaisent.

Il y a onze mois, puis pendant des mois encore, ils ont repris à leur compte le discours de la propagande russe disant que l’armée ukrainienne menaçait les populations du Donbass censées vouloir rejoindre la Russie, et ils ajoutaient que Vladimir Poutine agissait en défenseur des « Russes du Donbass », menacés par les « nazis » ukrainiens et par le bataillon Azov, présenté comme une sorte de régiment Waffen SS, photomontage venu directement du FSB à l’appui.

Ils ajoutaient divers délires odieux, traitaient Volodymyr Zelensky de clown obscène manipulé par George Soros et par les abominables Américains.

Il reste quelque chose de ces discours chez ceux qui idolâtrent Poutine et qui exècrent les États-Unis.

Ce sont les plus fanatiques, mais ils ne sont pas les plus nombreux.

La plupart d’entre eux ont évolué vers un discours parlant de paix, de négociations qu’il faudrait mener, et qui n’ont pas lieu.

Et des politiciens occidentaux, en France, mais aussi aux États-Unis, au sein d’une frange extrême et paléo-conservatrice du parti républicain, ne cessent de suggérer que, pour que la paix vienne et que les négociations aient lieu, il faudrait cesser d’armer l’Ukraine.

Ce discours, je dois le dire, est d’une hypocrisie odieuse.

Quelle paix peut survenir dans un contexte où la Russie occupe encore 18 % du territoire de l’Ukraine ?

Une paix impliquant que la Russie se retire des territoires qu’elle occupe et paie des dommages de guerre ?

Inutile de proposer cela à Poutine.

Une paix permettant à Poutine de garder les territoires qu’il a pris ?

Ce serait imposer une capitulation à l’Ukraine, légitimer une agression criminelle, et donner des idées à d’autres dictateurs tentés d’agresser leurs voisins.

Des négociations ne conduisant pas, au minimum, à un retrait total de l’armée russe ne peuvent qu’être inacceptables pour l’Ukraine et pour le monde occidental, sauf pour ceux qui, au sein de celui-ci, sont favorables à l’idée que des dictateurs prédateurs devraient se voir autorisés à pratiquer la prédation.

Et cesser d’armer l’Ukraine ne conduirait ni à la paix ni à des négociations, non.

Cela conduirait à une victoire russe, à l’occupation de l’Ukraine par la Russie, à des actes ignobles commis contre la population ukrainienne et, dès lors que celle-ci résisterait, à des massacres et autres abominations (faut-il rappeler que dans les territoires ukrainiens libérés de l’occupation russe, à l’est de Kharkiv et à Kherson, des salles de torture et des charniers ont été découverts ? Poutine est imprégné d’une véritable haine envers les Ukrainiens et c’est un homme qui fait tuer ceux qu’il hait).

Il y aurait des vagues de réfugiés ukrainiens bien plus importantes encore que celles qui ont rejoint la Pologne et les pays d’Europe occidentale au cours de l’année passée.

L’Europe, qui est déjà déstabilisée, le serait bien davantage encore, et Poutine ne signerait pas d’accord de paix qui ne soit un accord provisoire qu’il serait prêt à traiter comme le Mémorandum de Budapest, autrement dit comme un chiffon de papier.

Les dirigeants de la plupart des pays d’Europe centrale savent qui est Poutine, et ils entreraient en économie de guerre.

Poutine tenterait d’imposer ses conditions à l’ensemble de l’Europe qui devrait ou bien se soumettre (le souhait, sans doute, de ceux qui souhaitent la victoire de la Russie) ou entrer intégralement en économie de guerre, comme la plupart des pays d’Europe centrale.

Des dictateurs tentés par la prédation céderaient sans doute à la tentation, et d’autres guerres surviendraient.

Ceux qui souhaiteraient une victoire de la Russie sont ou bien aveugles, ou bien animés d’une telle aversion pour le monde démocratique occidental qu’ils pourraient conduire, s’ils étaient écoutés, vers une planète livrée à la barbarie et au chaos. Ils doivent être combattus. Sans merci.