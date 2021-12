Chicago : l’ivermectine au cœur d’une bataille juridique

Monsieur Sun Ng, 71 ans, est gravement malade.

Il a été placé sous respirateur artificiel dans un hôpital de Chicago.

Le personnel de l’hôpital refuse la demande de sa fille de le traiter à l’Ivermectine. Il lui suggère plutôt de stopper ces soins agressifs et de laisser son père mourir « naturellement ». Ses chances de survie sont très faibles.

La fille ne baisse pas les bras et saisit la justice.

Le juge désigné pose LA question qui tue (ou plutôt qui sauve) :

« Si un homme meurt de covid dans une unité de soins intensifs et que tout le reste a été essayé, pourquoi lui refuser un médicament de dernier recours ? »

La réponse de l’hôpital par son avocat est surréaliste :

– Il pourrait y avoir des effets secondaires (malgré des décennies d’utilisation qui prouvent le contraire).

– Commander de l’ivermectine violerait sa politique.

– Ce cas pourrait faire jurisprudence.

La Cour ordonne alors à l’établissement de se retirer pour autoriser le médecin de famille à accéder au patient mourant pour le traiter librement.

Dans un premier temps, la direction parvient à faire rejeter l’ordonnance initiale du tribunal du 1er novembre, en affirmant que le mourant était en meilleure santé qu’on ne le prétend (il ne l’était pas).

Elle a ensuite défié l’ordre du 5 novembre, affirmant que le médecin n’était pas vacciné.

La famille ne lâche rien et poursuit son combat. Après trois décisions et quatre comparutions à la barre, le juge lui donne gain de cause. Sun Ng peut enfin être traité par son docteur (qui a dû préalablement se soumettre à un test PCR). 24 milligrammes d’ivermectine par jours, du 8 au 12 novembre.

À l’issue de ce traitement rapide, Monsieur Sun Ng peut enfin respirer sans ventilateur. On lui retire l’endotrachéale et il quitte l’unité de soins intensifs le mardi 16 novembre.

« Chaque jour après l’ivermectine, il y avait une amélioration accélérée et stable. Nous connaissions ses performances en début d’infection mais son efficacité à un stade avancé nous surprend. Le médicament étouffe le feu de la tempête inflammatoire et aide également à réduire la progression des poumons raidis, c’est-à-dire la fibrose pulmonaire » a déclaré le Dr Bain.

Nonobstant la guérison rapide du patient, l’hôpital a néanmoins notifié qu’il ferait appel de l’ordonnance (bien que déjà exécutée).

Ahurissant.

L’interdiction faite aux médecins de traiter leurs patients avec des soins qui ont pourtant prouvé leur valeur restera sans doute le plus grand scandale sanitaire de tous les temps.