Comprendre les enjeux des élections américaines

Aucun événement n’est plus important sur terre, en cet automne, que les élections présidentielles américaines.

De leur résultat va dépendre non seulement la façon dont les États-Unis seront gérés au cours des quatre années à venir, mais aussi, au vu du fait que les États-Unis sont la première puissance économique, politique, géopolitique et militaire du monde, la façon dont le reste du monde va fonctionner pendant la même période. Et cela concerne, bien sûr, l’Europe et la France.

Quand les États-Unis ont un bon Président, le monde se porte mieux. Quand ils ont un mauvais Président, les conséquences sont souvent très délétères.

Sous Ronald Reagan, un très bon Président des États-Unis, une ère de prospérité sans précédent depuis des décennies a pris forme, dont l’Europe et la France ont bénéficié, les engrenages qui ont conduit à l’effondrement de l’empire soviétique se sont mis en place et, quand l’effondrement est survenu, les pays d’Europe centrale ont pu retrouver la liberté.

Sous Barack Obama, un très mauvais Président, un ralentissement économique commencé juste avant lui a perduré, une faiblesse vis-à-vis du monde musulman a pris forme, des islamistes ont pris le pouvoir dans plusieurs pays, un État islamique a été créé et a servi de base arrière à des terroristes.

L’Europe et la France ont vu arriver des centaines de milliers de « réfugiés » musulmans venant de territoires livrés au chaos. Des attentats atroces ont pu être organisés et ont fait des dizaines de morts et de mutilés sur notre sol.

Sous Donald Trump, la prospérité est revenue, jusqu’à la pandémie, et elle reprend place aujourd’hui, les vagues de «réfugiés» ont pour l’essentiel disparu, l’État islamique a été détruit, et le terrorisme islamique est lui-même en voie de disparition. Une transformation du monde musulman prend forme, et les accords si­gnés voici peu à la Maison Blan­che n’en sont que l’une des facettes.

Les électeurs américains vont devoir trancher, et choisir entre la poursuite des années Trump ou leur interruption et le retour à ce qui pourrait ressembler aux années Obama. En pire puisque les artisans de la campagne démocrate sont les membres les plus radicaux et les plus extrémistes de l’entourage de Barack Obama.

La logique la plus élémentaire voudrait que les dirigeants politiques d’Europe occidentale souhaitent la continuation des années Trump, et que les commentateurs expriment les mêmes souhaits. Ce n’est, on le sait, pas du tout le cas.

La quasi-totalité des dirigeants d’Europe occidentale disent leur mépris de Trump, et il faut aller en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne ou en République tchèque pour entendre des propos plus sensés. Des gens tels que Merkel et Macron n’apprécient pas du tout la fermeté du discours de Trump sur la nécessité de juguler l’immigration clandestine et de défendre la civilisation occidentale. Ils détestent le patriotisme économique que Trump prône, et la façon dont il gère les relations internationales, dépourvue de toute tentation de céder à l’apaisement.

Chez les commentateurs, c’est pire. Depuis que Donald Trump s’est présenté à l’élection présidentielle il y a cinq ans, tous leurs propos à son sujet ont été haineux. Ce n’est, si l’on regarde en arrière, pas étonnant : Ronald Reagan, en son temps, avait subi un traitement tout aussi lamentable. Obama, lui, avait été l’objet d’un culte idolâtre. J’ai pensé utile, dans ce terrible contexte, de donner toutes les explications requises à ceux qui veulent comprendre ce que Donald ­Trump a réellement accompli, en moins de quatre ans.

Elles seront dans un livre bientôt disponible. J’y expose en détail, de façon précise et détaillée, tout ce qui doit l’être. J’y expose aussi ce que Trump entend faire, s’il est réélu. J’y décris, en outre, ce qu’est le parti démocrate américain aujourd’hui et ce que sont ses (funestes) projets.

Je l’ai appelé « Après Trump ? » Et je réponds à la question. Après Trump, il y aura encore Trump, et ce qu’il fera. Ou bien il y aura la gauche américaine, et ce sera très différent. Vraiment très différent. Et oui : ce qui viendra après le 3 novembre concerne le monde, l’Europe et la France !