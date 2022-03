Comprendre Poutine

Essayer de comprendre son adversaire vaut mieux que de l’insulter. C’est en tout cas plus efficace pour l’emporter sur lui, si on en est capable.

Vladimir Poutine – qui aura bientôt 70 ans – venait d’avoir 37 ans quand s’est écroulé le mur de Berlin (9 novembre 1989). L’officier du KGB était alors en poste à Dresde, dans l’Allemagne de l’Est de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev étant président de l’URSS. Laquelle, deux ans plus tard, disparaissait à son tour.

On sait qu’il a gardé de cette époque, où son pays était encore l’un des deux « grands », une durable nostalgie et un vif sentiment d’humiliation. M. Poutine faisait très certainement partie de cette majorité de Soviétiques qui ne partageait pas, avec le secrétaire général de son parti, cette conviction profonde de la faillite d’un système inefficace.

On a peut-être oublié que, dans la foulée de la chute du Mur, la réunification des deux Allemagne n’avait rien de certain. L’Occident, et en particulier les Allemands de l’Ouest, ont même craint une intervention des chars russes, comme précédemment en Hongrie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie.

C’est Helmut Kohl, et personne d’autre, qui obtint alors, pacifiquement, la réunification de l’Allemagne. Sur l’encyclopédie numérique Wikipedia, on peut lire aujourd’hui : « Il restera notamment dans l’histoire pour avoir forcé la main de Mikhaïl Gorbatchev et George Bush, les dirigeants soviétique et américain, mais aussi de ses alliés européens, comme François Mitterrand, afin que la RDA anciennement communiste rejoigne la RFA en 1990, moins d’un an après la chute du mur. »

On n’a jamais rien sans rien.

Le chancelier allemand dut mettre, profondément, la main à la poche, tandis que l’ensemble des pays de l’OTAN s’engageait, semble-t-il, à s’interdire toute extension à l’est.

On a vu que cet engagement – s’il a été pris à l’époque – n’a pas du tout été respecté. Près de la moitié des 30 pays membres de l’OTAN sont d’anciens territoires de feu le pacte de Varsovie, ou de l’Europe de l’Est ex-communiste !

Vladimir Poutine, autocrate non-communiste, qui est resté, dans sa tête, à l’heure d’une confrontation permanente est-ouest, peut considérer que sa position s’est beaucoup affaiblie. En outre, il tient pour une fable le credo répété par les membres de l’OTAN soutenant qu’il s’agirait d’un pacte défensif – mais nettement offensif en Serbie (1999), en Libye (2011) ou en Afghanistan (2021) ! Depuis longtemps, Poutine prépare donc une occasion de reprendre l’avantage sur l’Occident.

La situation en Ukraine, depuis près de 10 ans, lui a semblé être le moment attendu.

Entre 2013 et 2017, l’Ukraine est en effet passé d’une alliance de libre-échange avec les États de la CEI, dirigée par la Russie, à un traité de libre-échange, signé avec l’ensemble des 31 pays membres de l’UE ou de la CEEA, Communauté européenne de l’énergie atomique. La Russie considère donc que le gouvernement de Kiev a changé de camp depuis plusieurs années.

Dans le même temps, des territoires à la fois russophones et russophiles ont fait le choix de rester dans l’orbite russe. La Crimée a été annexée après avoir fait sécession en 2014, tandis que deux territoires du Donbass, républiques autonomes autoproclamées, sont sous les bombes de l’armée de Kiev depuis huit ans.

Les gouvernements de Kiev et celui de Moscou refusaient de se parler. Le premier bombardait les territoires sécessionnistes du Donbass, tandis que le second les alimentait en armes, pour se défendre, avant que Poutine lance son offensive, le 24 février dernier.

Essayer de comprendre ne veut pas dire approuver, bien sûr.

L’autocrate Poutine semble avoir un temps été tenté par l’instauration en Russie d’un système plus libéral – au plan économique, en tout cas.

Il a vu, comme tout le monde, la renaissance de la Chine, communiste et capitaliste. Mais sur l’échiquier politique, le parti du président Poutine n’est pas seul, le nouveau parti communiste de la fédération de Russie arrive en deuxième position. Poutine fait taire ses opposants démocrates, mais cohabite à la Douma avec ce parti communiste.

Seul Poutine sait, peut-être, quels sont ses objectifs de guerre.

Rappelons-nous qu’entre le 24 mars et le 10 juin 1999, il a fallu 78 jours aux 786 avions de L’OTAN, après 34 765 missions, pour faire plier le président Milosevic. La Russie, pro-serbe, n’est pas intervenue, officiellement. De même, l’Occident, en Ukraine…