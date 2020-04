Coronavirus : comparaison Macron-Trump

Version classique

Entre le dimanche des Rameaux et celui de Pâques (que nous ne pourrons pas célébrer), « nous devrions atteindre le pic de la pandémie » aux États-Unis et en France, dixit la science. Alors comparons froidement nos chemins de croix respectifs.

En France, depuis la déclaration tragicomique de Macron du 17 mars, aucune information !

Nous savons que « l’État paiera », mais sans retour aux 39 heures ni coupes drastiques dans les dépenses indéfendables. Nous constatons, en revanche, que Macron et sa clique font ce qu’ils font le mieux : interdire, taxer et faire taire.

Les télévisions à sa gloire se gardent bien de rappeler le scandale du sang contaminé, qui n’a jamais fait l’objet d’une véritable enquête. Or, nous avons de nouveau un scandale sanitaire, quantitativement plus étendu et qualitativement plus criminel. Il ne s’agit plus seulement d’idéologie, mais d’enjeux économiques privés crapuleux.

Il faudrait, dès lors, aborder la question de la justice politisée en France, celle que l’on a vu agir avec une rapidité foudroyante contre Fillon – coupable d’une vétille, si l’on compare aux agissements du couple Lévy-Buzyn. Ceux-ci et leur petit maître sont les premiers coupables du délabrement hospitalier et du chaos actuel.

Le président des États-Unis, lui, a pris le premier la menace au sérieux, un mois et demi avant nous. Mi-janvier, il était avéré que la Chine, avec l’aide de l’OMS (!), cachait une bombe virale qui allait exploser.

Au premier décès sur sol américain, le 29 janvier, Trump crée une Force d’Intervention du Covid 19. Fermeture des vols avec la Chine le 31 janvier, avec l’UE le 11 mars, avec le Canada le 18 mars. Malgré cela, le virus se déchaîne et Anne-Claire Coudray annonce avec jubilation le 27 mars que le nombre de contaminés américains a dépassé les chiffres européens ! L’écervelée ignore le nombre d’habitants et les taux de mortalité, très différents ! Comme toujours, les médias macronistes sont à la remorque de la gauche américaine qui maudit systématiquement Trump pour tout. Combien de morts si Trump n’avait pas agi si tôt ?

Le Représentant afro-américain James Clyburn a cette réflexion que nous devrions méditer, car elle traduit bien ce que la gauche internationale nous prépare : « Voici une opportunité extraordinaire de restructurer les choses pour qu’elles s’adaptent à notre vision » !

Trump le sait et agit. La gauche tueuse veut une catastrophe médicale pour le discréditer et une catastrophe économique pour enfoncer le pays.

Or, Trump a engagé les plus grands spécialistes en virologie et, dès le protocole du Dr Raoult connu, a prié les généralistes de faire passer le serment d’Hippocrate avant les régulations d’Obamacare. Pris en phase initiale, le cocktail Hydrochloroquine + Azithromycine a déjà sauvé des milliers de patients. Ceux-ci, comme « vaccinés », peuvent ensuite faire un don de sang aux laboratoires pour des tests sérologiques, le plasma protecteur pouvant être injecté à d’autres.

Trump a aussi lancé une demande réalisable : inventer un processus de stérilisation, infaillible et rapide, pour les masques et vêtements médicaux et encouragé la société civile à s’engager dans « le combat contre l’ennemi invisible ».

Des centaines de petites compagnies se sont lancées dans la fabrication de masques. Et la plupart des très grosses entreprises ont reconverti leurs chaînes pour fabriquer des respirateurs artificiels.

Trump a aussi mobilisé son équipe pour parer au risque de récession. Il a signé le 27 mars un « Plan de Sauvetage » de 2 200 milliards de dollars. Tout ceci est exceptionnel : nous reviendrons à notre Constitution et à notre économie libre dès que possible, promet-il.

Surtout, tous les jours, à 17 h 30, et souvent pendant près de deux heures, il vient annoncer les dernières informations, entouré de ses spécialistes, et répond avec bonne humeur et humour aux questions de la presse. Il est franc, authentique, calme, y compris quand les journalistes hostiles lui posent et reposent les mêmes questions, stupides ou vicieuses. Il rassure. Il est souverain et toute son action souligne la parfaite inutilité, voire la nocivité, des organismes internationaux.

Il est incontestablement très présidentiel, aux commandes d’un État-nation. Nous n’avons rien de tel.