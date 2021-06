Covid-19: le choix du mensonge

L’année 2020 a été celle d’une guerre biologique déclenchée par la Chine contre le reste du monde et celle d’une guerre psychologique lancée par l’OMS au service de la Chine.

Ceux qui écrivaient cela en 2020 se faisaient traiter de complotistes par les défenseurs des mensonges officiels.

Ceux qui écrivaient cela savaient que les services de renseignement américains avaient établi, dès avril 2020, que le coronavirus incriminé avait été modifié, et que le laboratoire P4 de Wuhan était le lieu où la modification avait été faite.

Des médecins chinois avaient réussi à transmettre des documents à Hong Kong, puis aux États-Unis.

Ceux qui écrivaient cela savaient que les dirigeants chinois connaissaient la contagiosité et la létalité de la maladie, mais n’ont rien dit et, tout en fermant les frontières intérieures de la Chine aux gens présents à Wuhan, ont laissé des milliers de gens quitter Wuhan et partir en avion vers de multiples points de la planète.

Tous les éléments de preuve étaient disponibles.

Ceux qui écrivaient cela savaient qu’après avoir nié les risques de contagion et la létalité de la maladie, l’OMS avait publié délibérément des chiffres de létalité dix fois supérieurs à la réalité, et provoqué la panique.

Ceux qui ont écrit cela ont exposé ce qui devait l’être dans des magazines conservateurs américains.

Le Président Donald Trump, qui n’ignorait rien, a lui-même dit ce qui devait l’être, a vivement incriminé la Chine, et décidé que les États-Unis quitteraient l’OMS.

Bien qu’ils n’aient rien ignoré, eux non plus, les grands médias américains, la principale autorité américaine en matière de maladies infectieuses (le docteur Anthony Fauci), les responsables du Center for Disease Control, les politiciens démocrates, ont choisi de mentir.

Le docteur Fauci l’a fait parce qu’il avait financé les travaux du laboratoire P4 de Wuhan.

Les autres l’ont fait pour préserver la Chine, et pour nuire à Trump.

Les uns et les autres essaient de préserver le mensonge, mais des langues se délient, des documents sortent, et il va devenir difficile de cacher la vérité plus longtemps aux Américains.

Il est impossible que les grands médias européens, les responsables scientifiques et les dirigeants politiques européens aient tout ignoré, et le choix du mensonge a été fait en Europe aussi.

Pour préserver la Chine, là encore, et pour nuire à Trump, là encore.

Les langues ne se délient pas en Europe, et les documents ne sortent pas.

Le mensonge reste hégémonique.

C’est très grave.

Tout cela s’est doublé de décisions tout aussi graves, qui ont provoqué des dégâts économiques considérables et fait des millions de morts.

Des documents montrent que le docteur Fauci et les autorités médicales américaines savaient que le confinement généralisé était délétère, et savaient aussi que le traitement hydroxychloroquine-azythromicyne était efficace. Ils ont insisté pour que le confinement soit utilisé et pour que le traitement à l’hydroxychloroquine soit déclaré dangereux.

Les langues qui se délient aux États-Unis disent qu’il s’agissait sur ces deux plans de donner tort à Trump, qui ne voulait pas de confinement et voulait utiliser le traitement à l’hydroxychloroquine.

Face au front du refus, Trump a dû se résoudre au confinement et renoncer au traitement.

Pour éviter un désastre total aux États-Unis, il a lancé l’opération Warp Speed qui a conduit à produire des vaccins en un temps record.

Le confinement a permis les fraudes qui ont installé Biden à la Maison Blanche.

Il a aussi provoqué récession, faillites, chômage, pauvreté, suicides.

Le dénigrement du traitement à l’hydroxychloroquine a tué des centaines de milliers de personnes.

Des voix s’élèvent aux États-Unis disant que ceux qui ont prôné le confinement et dénigré le traitement à l’hydroxychloroquine sont des criminels, et devront répondre de leurs crimes.

Les grands médias européens, les responsables scientifiques et les dirigeants politiques européens savaient ce que le docteur Fauci et les autorités médicales américaines savaient (le professeur Raoult en France a parlé clairement).

Ils ont provoqué récessions, faillites, chômage, pauvreté, suicides, et tué eux aussi. Ce sont des criminels eux aussi. Je crains qu’ils n’aient jamais à répondre de leurs crimes.