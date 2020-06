Crise sanitaire et nouvelle guerre froide

Version originale

Alors qu’on nous « autorise » magnanimement à reprendre des bribes de notre vie d’avant, force est de constater que les ravages dus à la pandémie ne se limitent pas à l’économie. Ils se mesurent aussi au glissement des mentalités à la fois vers la transgression et vers toujours plus de conformisme.

Tout d’abord, nous n’avons pas été égaux dans cette pandémie. Si l’amende de 135 € s’appliquait à tous, au grand dam d’un pseudo-philosophe marxo-médiatique qui l’aurait voulue « proportionnelle aux revenus » (!), la disparité de traitement est la loi depuis le début de cette mascarade.

Des secteurs entiers de l’économie ont tout perdu, tandis que les plus chanceux n’ont pas perdu un centime de leurs revenus, tout en dormant tard grâce au télétravail béni. Ces privilégiés n’envisagent pas d’écourter leurs 5 semaines de congés payés et rechignent au retour à la normale, invoquant la peur. Par exemple, la Poste ne rouvre qu’avec parcimonie mais emploie des vigiles gonflés d’importance à surveiller les distances entre les clients. Les professeurs, débarrassés des élèves et des examens, vont faire le pont jusqu’à la rentrée.

Des charlatans nobélisés (Krugman) expliquent que cette dette additionnelle « n’est en fait que de l’argent emprunté à nous-mêmes ». Le Trésor Public est notoirement injoignable mais ses ponctions fiscales mensuelles et autres exactions ignorent totalement le désarroi de ceux qui sont privés de leurs revenus.

La crise aura ironiquement indiqué qui est indispensable et ce qui ne l’est pas du tout.

Mais elle a aussi permis aux puissants du moment de décider pour nous de ce qui était « non-essentiel », c’est-à-dire presque tout.

On perçoit que bon nombre de ces mesures « temporaires » sont installées pour durer. Surtout, l’idée d’un blocage général est là, prête à repartir au premier prétexte. La gauche bo­bo, qui se concerte d’un pays à l’autre, a soutenu l’idée du confinement, l’exploitant pour encourager des pratiques de délinquants : aux « loyers suspendus » de Macron répond le candidat Biden avec « le pardon aux loyers impayés ». Le maire de Londres décide que « l’on ne devrait plus jamais aller voter en personne » et soutient Pelosi qui veut imposer le vote par correspondance pour la présidentielle américaine – soit 15 millions de bulletins frauduleux.

Partout, la dérive à gauche a fait un pas de géant.

Et c’est aussi l’entrée, en catimini, du salaire universel. Autant de dangereux précédents.

De ce qui est « non-essentiel à notre subsistance biologique », il n’y a qu’un pas à ce qui est « non-essentiel à notre information ». Après le décret sur l’euthanasie, opportunément arraché le 28 mars pour être mis en pratique illico presto, la loi Avia est passée sans résistance véritable le 13 mai.

Trump vient de prendre par ordre présidentiel les premières mesures pour réduire le pouvoir indu des milliardaires high-tech. Jack Dorsey, PDG de Twitter, qui montre sa partialité en faveur de pays étrangers et pour le parti démocrate, en parfaite violation de la loi sur le financement électoral, est le premier visé mais ce sont toutes les plates-formes qui sont prévenues.

Les agences gouvernementales sont appelées à agir contre les géants des réseaux sociaux « si leur conduite semble franchir la ligne entre média dit social et éditeur de presse ».

Sur le plan géopolitique, l’Amérique à la tête du monde libre peut seule prendre la direction des enquêtes et coordonner les demandes de comptes à la Chine coupable de ce désastre planétaire. Que nous le voulions ou non, nous sommes déjà dans une nouvelle guerre froide et le problème pour la gagner est bien plus un Occident divisé où les pleutres, pacifistes et économiquement intoxiqués, dominent, que la Chine prédatrice et agressive.

Certains Occidentaux plaident pour la « coexistence pacifi­que », soit l’acceptation de l’inacceptable (Buchanan, les libertariens, Wall Sreet). D’autres (Zoellick, Allison) sont incapables de comprendre que l’ordre international de 1991 et l’idéologie des Toeffler d’une « division internationale du travail » nous ont menés précisément à la catastrophe actuelle.

Certes, l’affrontement militaire avec la Chine est impensable.

Tout ou presque repose sur la guerre économique, l’habileté et la détermination de Trump.