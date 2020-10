Dans une semaine, l’élection la plus importante du monde

Les articles portant sur l’élection présidentielle américaine paraissant dans la presse française ont tous, ou presque, plusieurs points communs.

Le premier de ces points est qu’ils sont tous, ou presque, résolument hostiles à Trump, et leurs auteurs ne cachent pas leur parti pris.

Ils diffament Trump et le traînent dans la boue depuis le jour où il a décidé de se porter candidat à la présidence il y a cinq ans: faute d’autre mérite, ils ont au moins celui de la cohérence.

Le deuxième de ces points est qu’ils sont tous, ou presque, imprégnés de mensonges sur la présidence Trump et sur les réalisations qu’elle a à son actif, ce qui n’est pas étonnant puisque leurs auteurs lisent le New York Times et le Washington Post en pensant que ce qu’ils lisent est la vérité.

Le troisième de ces points communs est qu’ils sont aussi tous, ou presque, imprégnés de mensonges sur le parti démocrate, sur son programme et sur Joe Biden.

Tout cela en fait des éléments de désinformation consternants.

Que les Français soient désinformés est, en soi, déjà très grave, mais que, en conséquence de la désinformation qu’ils subissent, ils puissent ne pas percevoir les enjeux de l’élection présidentielle américaine est plus grave encore.

C’est, tout particulièrement gra­ve cette année car, je l’ai déjà dit et je dois le répéter, c’est, cette année, l’élection la plus importante du monde.

De son résultat dépendra la façon dont le monde évoluera au cours des décennies à venir, et ce qui est en jeu est immense.

Redisons dès lors ce qui doit l’être.

Donald Trump est un grand entrepreneur, mais aussi un stratège.

Il a non seulement donné des bases très solides au dynamisme économique de son pays (et l’économie américaine a redémarré, depuis que la pandémie s’estompe, à un rythme très soutenu), mais il a changé la donne planétaire dans trois domaines essentiels.

Le premier est le terrorisme islamique: la destruction de l’État islamique a privé celui-ci de sa principale base arrière ; les décisions prises à Riyadh en mai 2017 ont coupé le financement que des organisations islamistes recevaient de régimes arabes sunnites ; l’asphyxie imposée au régime iranien a coupé le financement que ces mêmes organisations recevaient de ce dernier.

Il reste des criminels islamiques, on l’a vu voici peu en France. Il n’y a plus aujourd’hui la possibilité que s’organisent des attentats islamiques de grande ampleur.

Le deuxième domaine est l’Asie : Donald Trump a endigué la Corée du Nord, qui ne menace plus ses voisins, et, surtout, il a commencé à endiguer la Chine, et a mis en œuvre une stratégie destinée à empêcher celle-ci de poursuivre sans entraves ses projets de domination planétaire.

Le troisième domaine est le Proche-Orient : tout en ayant obtenu que les régimes arabes sunnites coupent le financement des organisations islamistes, et tout en ayant mené l’asphyxie du régime iranien, essentiellement hors d’état de nuire à présent, Donald ­Tru­mp a aussi obtenu des pays du monde arabe sunnite qu’ils se rapprochent d’Israël et enclenchent une avancée vers une véritable paix régionale.

Ceux qui pensent que la disparition presque complète du terrorisme islamique est tombée du ciel pratiquent l’aveuglement volontaire.

Ceux qui continuent à regarder la Chine et les mollahs iraniens avec mansuétude oublient que la Chine est dirigée par un parti totalitaire aux ambitions prédatrices, et que les mollahs iraniens sont des fanatiques dotés, eux aussi, d’ambitions prédatrices.

Ceux qui ne voient pas qu’une paix régionale au Proche-Orient contribuerait à l’avancée vers un monde moins turbulent ne comprennent rien à rien.

Face à Trump, le parti démocrate est un parti islamo-gauchiste passif et muet devant le terrorisme islamique, désireux de redonner tous leurs moyens d’agir à la Chine et au régime des mollahs, et tout à fait apte à briser la paix qui prend forme au Proche-Orient.

Joe Biden est profondément corrompu et a des liens de compromission très concrète avec la Chine.

Une réélection de Trump consoliderait ce que Trump a déjà accompli. Une élection de Joe Biden conduirait à un retour du terrorisme islamique, à une montée en puissance de l’Iran des mollahs au Proche-Orient et à une avancée vers l’hégémonie planétaire de la Chine.