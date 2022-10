De l’utilité du débat pour sortir du manichéisme

Ces dernières semaines, exacerbation du conflit en Ukraine aidant, plusieurs lecteurs m’ont fait part de leur exaspération devant le positionnement de tel auteur pro-OTAN ou de tel autre pro-Poutine.

Je voudrais profiter de l’occasion pour rappeler la logique éditoriale des « 4 Vérités ».

Nous sommes, dans ces colonnes, pour l’entente à droite par le débat à droite.

Cela signifie que nous considérons que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare.

Et, corollairement, nous considérons que ne pas être d’accord sur tout n’empêche pas de s’allier pour sauver la France (car, bien sûr, l’entente à droite n’est qu’un moyen au service de la France, non une fin en soi).

En l’occurrence, on peut être un Français attaché à son pays et analyser diversement l’actuelle crise russo-ukrainienne.

Ayant été de ceux qui ont envié les Américains et les Russes d’avoir, en Donald Trump et Vladimir Poutine, des chefs d’État attachés à l’intérêt national – au contraire des nôtres –, je comprends ceux qui continuent à admirer Vladimir Poutine.

Étant également un anti-communiste déterminé, je comprends tout aussi bien ceux qui voient dans le conflit actuel une volonté de rebâtir la funeste Union soviétique.

Au reste, je ne suis pas certain que les clivages aujourd’hui grossis par la situation (et par la propagande de part et d’autre) apparaissent aussi importants dans quelques années.

Une part importante des défenseurs français de Poutine condamne l’invasion de l’Ukraine et une part importante des défenseurs de l’Ukraine est révulsée par un certain nombre de principes que les « Occidentaux », à commencer par les démocrates américains, prétendent défendre là-bas – notamment le « wokisme ».

En tout cas, je regrette vivement que l’intérêt national français soit si peu pris en compte par nos dirigeants.

Le dérisoire effort d’armement que nous faisons encore – et qui ne suffit plus à maintenir la capacité opérationnelle de nos armées – va être considérablement amputé … pour finir au marché noir avant d’être utilisé par des terroristes contre nos soldats.

Si encore le retour des crises géopolitiques en Europe réveillait nos « élites » et leur faisait prendre conscience de l’urgence de réarmer. Mais non, nous courons à la guerre mondiale encore plus démunis qu’en 1939 !

Mais le débat entre Français d’accord sur l’essentiel me semble surtout crucial, car seule l’écoute des arguments adverses peut nous épargner le fléau du manichéisme hollywoodien.

Depuis des décennies, nous semblons croire que la politique, comme les westerns d’Hollywood, oppose les « gentils » et les « méchants ».

Pourtant, toute l’histoire des relations internationales montre qu’il nous faut traiter avec avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et comment traiter avec ces « méchants » si nous ne sommes pas capables d’écouter leur point de vue ?

Au demeurant, l’Europe s’est constituée dans l’opposition au manichéisme (qui avait pourtant tellement tenté saint Augustin au crépuscule de l’empire romain) et dans l’accueil des « vérités contraires » (à la différence de l’islam, le christianisme qui forgea l’Europe intègre dans ses dogmes des vérités apparemment contradictoires comme le fait que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu). Ce n’est donc pas un hasard si des universités européennes est sortie la science moderne qui cherche sans relâche au-delà des apparences simplistes.

Sans ce nécessaire débat à droite, comment s’étonner que nos oligarques imposent leur propre idéologie manichéenne ?