Déconfinement et règlement de comptes

Pour rappel, Trump n’a jamais ordonné un confinement général le 15 mars.

Il a décidé d’observer, pour Washington DC, les directives des scientifiques de sa Force d’Intervention Spéciale, laissant les gouverneurs des 50 États libres, selon les situations locales, tout en les incitant à « mitiger le fléau afin d’aplatir les pics du Covid-19 ».

Ce sont les « scientifiques » (scientistes mondialistes ?) qui ont décidé de ce qui était « non essentiel », condamnant ainsi la quasi-totalité des économies à une fermeture totale.

Cela parce que, à quelques exceptions près, il y avait partout pénurie de matériel médical et que l’on risquait la surcharge des hôpitaux.

En fait de « quatorzaine » préconisée au départ, nous en sommes à 55 jours de vie étriquée, 55 jours volés par Pékin, car les « scientifiques » et les dirigeants, surtout de gauche, cédant à la tentation totalitaire, se sont ingéniés à prolonger un confinement qui les servait.

Trump aurait-il pu faire l’économie du Pr. Fauci ? Sans doute pas. Fauci était le chouchou de la gauche en raison de son action contre le sida. Ce fait, ajouté au politiquement correct qui érige en dogme l’obsession sécuritaire, forçait Trump à l’engager. Ce que Trump aurait pu faire, c’est enrôler au moins un autre scientifique, pour présenter un deuxième avis. Mais, politiquement, ce n’aurait pas été plus habile.

C’est la popularité de Fauci qui explique que Trump ne l’ait pas remercié alors qu’il prédit « une résurgence du virus chinois si les économies rouvrent » – ce à quoi plus personne ne croit. D’autant que le Pr Raoult, politiquement incorrect et qui a vu clair dans ces jeux douteux, nous dit que le virus est en fin de course.

À Washington, heureusement, Fauci n’a plus qu’un strapontin et Trump se bat pour le retour à la normale. Trump coupe dans les dépenses non-essentielles, libère le secteur privé et s’interdit tout nouvel impôt.

On s’inquiète plus pour la France. Macron, qui a étalé plus nettement encore son impéritie et son mépris des Français dans cette crise sanitaire, pense à sa réélection. Il est pris d’une furie dépensière : annuler la dette de l’Afrique, aider les intermittents du spectacle, créer trois agences gouvernementales liées à la santé (5 000 fonctionnaires).

En même temps, il accable les catégories qu’il exècre, surtout l’immobilier, encourageant à ne pas honorer les contrats en cours. Les classes moyennes doivent s’attendre à un déclassement supplémentaire. Mais Macron s’est fait amnistier par le Sénat, à titre préventif, de sorte que personne ne puisse lui demander des comptes.

