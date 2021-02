Démonstrations et révélations

La semaine passée fut plaisante pour nous, gens de droite.

Il y eut d’abord les aveux sidérants de Molly Ball. Nul besoin de donner un sou au «Time Magazine», où l’article de ladite journaliste paraît en date du 15 février: «L’Histoire secrète de la campagne de l’ombre qui a sauvé les élections de 2020. » Ball y explique par le menu comment, depuis septembre 2019, date de la première tentative de destitution contre le Président (pour couvrir le scandale ukrainien des Biden père et fils), un certain Mike Podhorzer, syndicaliste de carrière, «Pod» pour les intimes, s’est s’improvisé génial architecte d’une machine infernale conçue pour «sauver la démocratie» – comprendre: voler l’élection à Trump.

On a confirmation de tout ce que l’on subodorait. Confirmation que les gouverneurs des États-pivots étaient de la partie, y compris les « républicains de Géorgie». On apprend que «Pod» a réussi un tour de force de dernière minute, unir contre Trump les syndicats de cols-bleus au grand patronat et Wall Street.

Malgré cette coalition extraordinaire, les vertueux conspirateurs n’étaient pas sûrs de l’emporter et tenaient en laisse 400 groupes d’émeutiers violents, prêts à embraser le pays sur un signe, comme l’été précédent.

Ball justifie la gigantesque opération intégralement, la brossant comme une entreprise de salut public. On se doutait bien que la gauche se trahirait tôt ou tard, tant elle est connue pour se vanter de ses mauvais coups. Mais pourquoi si tôt ?

Plusieurs hypothèses : Si le personnel politique en place n’a aucun état d’âme concernant ses crimes et délits, il semble inquiet de son illégitimité. Il y a aussi les procès intentés contre le vol de l’élection, pas moins de 81, dont 69 ont finalement été retenus, sur lesquels 22 ont abouti, dont 15 favorables à Trump. Ou encore le fait que tous les coupables du coup d’État permanent contre Trump depuis 2016, se trouvent tous recasés dans des postes confortables, tandis qu’une présidence chaotique et agressive détruit en quelques gribouillis les politiques très populaires du Président en exil. Cela et les 80000 emplois supprimés de cols-bleus dès le premier jour font surgir d’amers regrets chez 39% des électeurs de Biden!

Autre hypothèse, l’article de Ball pouvait venir à point pour «consolider» le bien-fondé de la 2e tentative de destitution contre Trump.

La gauche avait choisi comme accusateur principal James Raskin. Face à lui, les 3 avocats-stars choisis par Trump ont parfaitement démontré:

1) que la rhétorique du Président n’avait en rien «incité» aux désordres du 6 janvier,

2) qu’il avait droit à la libre expression (1er amendement) et à refuser de s’exprimer (5e amendement),

3) que la tentative était inconstitutionnelle puisque le président n’était plus en place.

Bruce Castor, David Schoen et Michael van der Veen sont allés au-delà de ce que nous espérions.

Ils ont habilement présenté des vidéos exposant la récurrence des expressions incitant à la haine et à la violence physique qui caractérisent la gauche américaine depuis des années.

Ils ont fait ce que nous devrions tout faire: dire en face à la gauche ses 4 vérités.

Trump vient d’être acquitté malgré la défection de 7 sénateurs de la fausse droite qui ont rejoint la gauche et devraient bien y rester.

La semaine fut intéressante aussi côté Covid. Confirmation éclatante des mensonges éhontés livrés aux enquêteurs fédéraux depuis juin par le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, sur sa gestion criminelle de la crise.

Trahi par sa principale alliée, Melissa DeRosa, Cuomo avait reçu une récompense, l’Emmy Award, pour ses conférences de presse! Cela remet en perspective les accusations fantasmagoriques de la gauche américaine et internationale contre la gestion du virus par Trump que l’on peut lire chez nous.

Point d’orgue, de précieux alliés de la gauche, les Never Trumpers du collectif pompeusement nommé The Lincoln Project», des pseudo-conservateurs délicats, «horrifiés par le style et le caractère » de Trump, se voient pulvérisés par une révélation sensationnelle : deux des pères fondateurs de cette ligue de vertu, John Weaver et Steve Schmidt, sont à la tête d’un réseau pédophile gay!

Alors, à force de révélations, il n’est pas impossible que cette gauche vicieuse soit enfin confondue et que l’administration en place ne puisse plus cacher son illégitimité.

