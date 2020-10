Déroute annoncée de Joe Biden

Le 16 octobre, Charles Moore écrivait dans le Telegraph: «Qu’est-ce qui est le pire? Joe Biden ou Donald Trump? Je n’envie pas les Américains d’avoir à choisir entre une figure de l’establishment déconnectée du réel et un égomaniaque vulgaire.»

Moore est de ceux qui, tout en reconnaissant les réalisations de Trump, s’estiment tellement supérieurs à lui qu’ils ne peuvent avoir l’air enthousiasmés.

Le réel inclut aussi deux scandales en cours. Et là, vraiment, quel est le pire?

D’une part, il est désormais indéniable que l’État profond a proliféré et s’est corrompu, notamment dans ses plus hautes sphères où des fonctionnaires s’arrogent le droit de «corriger» les résultats des urnes.

L’establishment est devenu «cloaque» et voici que l’on découvre ce syndicat familial du crime que sont les Biden. Que penser du directeur du FBI, Christopher Wray, qui détient depuis septembre 2019 le contenu de l’ordinateur de Hunter Biden et qui n’en a rien fait? Que penser de la lenteur de l’enquête sur le coup d’État législatif permanent lancé contre Trump depuis 4 ans?

Quand Biden assure devant des millions de téléspectateurs «qu’il n’a jamais touché un sou d’États étrangers», il fait écho à Clinton affirmant devant la robe tachée de Monica Lewinski «qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles avec cette femme ». Or, Joe n’a pas été toujours endormi pendant ses 47 années de vie politique : il pèse aujourd’hui 250 millions de dollars et ce n’est pas avec ses émoluments qu’il a accumulé cette fortune, mais en monnayant son influence.

L’autre scandale, c’est la convergence désormais avérée de deux impostures: celle du Covid et celle du Climat. Et Biden défend les deux ! Le Dr Fauci, adoré de la gauche radicale, que Trump désigna en mars à la tête de sa Force d’Intervention Spéciale contre la pandémie et dont il suivit les avis pendant 6 semaines avant de s’en défier, écrit dans Cell « que nous sommes entrés dans une ère de pandémies qui surgissent, sont exacerbées et accélérées par le changement climatique, facteur de démultiplication».

Mais, si, en Europe, 75% des gens gobent ces boniments, plus de 50% des Américains comprennent le piège. Biden promet une décarbonisation totale s’il est élu, en serviteur zélé de toutes les théories fallacieuses de la gauche néomarxiste.

Trump fait vibrer des foules, Biden ne fait pas un fauteuil – tandis que Kamala Harris promet des émeutes sans fin, «que nous soutiendrons», si Biden n’est pas élu …

Les Américains ne vont pas se tromper. C’est une histoire d’amour entre le peuple américain et Trump. Bretteur oui, au service du bon sens, de la décence, de la tradition, de la loi et de l’ordre, du respect dû à la Constitution et aux grands hommes qui ont fait le pays. Les destructions de statues ont cessé depuis qu’il a signé un décret rendant ces actes passibles de 10 ans de prison. Il est aussi le champion du capitalisme contre le socialisme sous toutes ses formes, et notre défenseur à tous, nous, gens du commun que les élites entendent priver de nos voitures, de nos (rares) voyages en avion, de climatisation, d’éclairage stable, d’usage de l’eau, sans restrictions.

Trump condamne le programme lugubre de Biden. Il parle de liberté, de normalité et de retour rapide à «une prospérité qui va lui permettre de réconcilier les clans ennemis.»

Et il est crédible: pêle-mêle, les statistiques indiquent que les États «démocrates» aux économies fermées comptent 80% des victimes du virus, que le Mur avance de 12 miles par jour, que l’Amérique enregistre des succès fulgurants en politique étrangère, et que Trump a pris la direction d’un début de coalition qui entend bien demander des comptes à la Chine.

La malignité des «démocrates» reste certes un danger très présent dans cette élection mais le dégoût de l’électorat contre l’establishment a été décuplé par la triple épreuve du virus, des désordres violents et des dernières révélations de corruption du camp « démocrate ».

Plus encore qu’il y a 4 ans, ­Trump séduit parce qu’il est hors système.

Trump parle d’une vague rouge possible. Une victoire nette pour lui, la déroute pour Joe Biden.

Il ne prend pas ses désirs pour des réalités. Comme nous, il fait une déduction après examen rationnel des réalités.

