Des élections cruciales aux États-Unis

Rappelons que le 8 novembre prochain, les Américains se rendront aux urnes pour un scrutin majeur : les élections de mi-mandat (midterm).

À cette occasion, seront soumis au vote :

– les 435 sièges de la Chambre des représentants au sein du Congrès fédéral,

– 34 des 100 sièges du Sénat,

– 36 postes de Gouverneurs,

– ainsi que de nombreux autres mandats locaux et mandat d’État.

Cependant, ces suffrages ne ressembleront à aucun autre car l’enjeu est colossal.

Et pour cause :

Soit le pays et une partie de l’Occident poursuivent leur glissement vers un régime tyrannique confirmant ainsi que les élections ne sont plus qu’un simulacre. Adieu la démocratie et bienvenue en oligarchie collectiviste !

Soit le peuple américain reprend le contrôle de sa gouvernance. Ses droits lui sont rendus et ses libertés sont restaurées. Au moins en partie. Sans parler des conséquences sur la scène politique internationale et de facto sur l’Europe.

Peut-on faire un pronostic ? Oui et non.

Oui, parce que, sur le papier, les républicains ne peuvent pas perdre. Diverses explications à cela :

1) Historiquement, le pouvoir aux commandes perd quasi systématiquement les élections de mi-mandat.

2) Le recensement 2020 aura pour effet de transférer des sièges des états bleus (démocrates) vers les états rouges (républicains). Ainsi, par exemple, l’état de New York et la Californie perdent des sièges à la Chambre au profit de la Floride et du Texas. Ceci en raison des flux démographiques défavorables aux zones bleues.

3) La politique désastreuse menée depuis vingt mois par la Maison blanche décourage beaucoup de démocrates modérés et d’indépendants.

Citons entre autres : le retrait calamiteux d’Afghanistan, les dizaines de milliards retirés aux contribuables américains au profit de l’Ukraine, l’ouverture de la frontière sud avec pour conséquence l’arrivée de plus de deux millions d’illégaux et une hausse importante de la criminalité dans certaines villes, la corruption du fils du président au sujet de laquelle un film est sorti récemment sur les écrans (My son Hunter), une inflation supérieure à 10 % directement liée à la gabegie budgétaire, etc.

Ces trois points majeurs plaident en faveur d’une victoire écrasante des conservateurs.

Sauf que …

D’un autre côté, les démocrates sont conscients de leurs faiblesses et surtout du désastreux bilan de celui qu’ils ont porté à la plus haute fonction du pays. Or, il est essentiel pour eux de conserver le contrôle du congrès. C’est presque une question de vie ou de mort.

En lâchant la chambre et le sénat, on permet au précédent président de revenir sur la scène politique avec des conséquences très difficiles à apprécier pour tous ceux qui l’ont écarté et poignardé dans le dos.

Par ailleurs, les démocrates sont très largement financés et soutenus par des puissances industrielles et financières d’envergure planétaire, elles-mêmes très attachées au respect d’un agenda contraire aux valeurs souveraines et républicaines. Impossible pour elles de poursuivre une feuille de route sans un soutien total des USA.

Croyez bien que la gauche progressiste et mondialiste ne lâchera pas le morceau facilement, loin s’en faut. Par voie de conséquence, des forces colossales seront exercées pour contrecarrer un basculement du congrès.

Octobre 2022 sera donc le mois de tous les dangers et nul doute qu’il nous réservera de nombreuses surprises.

Bouclons notre ceinture, ça va secouer !