Des Présidents et des conséquences irréversibles

Pour de nombreux Français, le décès du président Giscard d’Estaing est un non-événement et ce n’est pas «une page qui se tourne» puisque nous vivons dans une France qu’il a été le premier à dénaturer.

Dès lors, des funérailles nationales sont déplacées.

Là, aucune nostalgie mais de pénibles rappels: son changement-pour-le-changement ne fut que l’imitation servile, une décennie plus tard, de la politique faillie du travailliste Wilson. VGE nous a valu l’IVG, le regroupement familial, les ayatollahs fomentant, chez nous, une guerre islamique contre l’Occident, déclarée de Téhéran en 1979 et qui perdure.

Européiste forcené, il a amorcé la grande braderie de notre souveraineté à ce qui n’était qu’une union douanière et aurait dû le rester. Le Général l’avait pourtant saisi d’un trait : « Il ne suffit pas d’être suffisant pour suffire».

VGE, c’était le style enfumant la substance, avec des déclarations affligeantes. Par exemple, «Mao, phare de la pensée universelle».

Et, manque de vision absolue, en 1979, il n’avait pas jugé bon de recevoir le gouverneur de Californie de passage à Paris, un certain Reagan.

Pire que tout, peut-être, après avoir poignardé de Gaulle en 1969, il prétendait que le «centrisme» était une position intellectuelle supérieure, alors qu’il est l’hypocrisie qui consiste à être de gauche tout en dupant les gogos de droite.

Ce faisant, VGE a déroulé le tapis rouge pour Mitterrand et nous connaissons la suite: nous n’avons plus jamais eu de président de droite, n’avons plus de parti de droite, encore moins de candidat crédible de droite.

Nous sommes embarqués sur la galère européenne, en marche sur le chemin de non-retour pour le Grand Reset, avec pour choix électoraux des écolo-centre-gauche ou des communistes peints en vert.

C’est à la même impasse que mènerait une administration Biden-Harris ou plutôt Harris-Obama. La gauche américaine ne se laissera plus jamais prendre comme en 2016 et on peut lui faire confiance pour verrouiller la démocratie.

Aucun président républicain conservateur ne pourrait plus jamais être élu, seulement de faux républicains mous et dociles. L’Amérique a absolument besoin d’un second mandat de Trump pour consolider ses acquis et lutter contre le bloc mondialiste hyperpuissant.

Trump va se battre jusqu’au bout. Il est sorti de sa réserve deux fois en une semaine:

– Le 2 décembre, dans une allocution enregistrée à la Maison Blanche, il détaille les plus de 20 moyens, du plus grossier au plus sophistiqué, employés pour frauder. Puis il souligne l’ampleur de l’opération qu’est cet «assaut coordonné contre nos droits fondamentaux». «Coordonné» est le mot-clé: comme pour les émeutes de l’été, la coordination inter-Etats est une offense fédérale. À l’évidence, Trump n’écarte aucune option (on pense bien sûr à l’analyse brillante et effrayante du général McInerney sur ce qui est une attaque cybernétique peut-être internationale). Trump veut éviter d’avoir recours au militaire comme il en aurait le droit. Le temps presse et l’essentiel est de redresser les résultats juste assez pour débouter l’imposteur Biden.

– Le 5, rallye en Géorgie : il est venu pour soutenir les candidats au sénat censés aider à conserver son legs mais, bien sûr, aussi pour exposer au grand jour l’attitude suspecte du gouverneur républicain, Brian Kemp, et du Secrétaire d’État Brad Raffenspurger, que Me Sidney Powell soupçonne tous deux de corruption dans leurs accords avec Dominion Voting System.

Trump a martelé l’importance pour les législateurs des 6 États touchés par la fraude de faire leur devoir constitutionnel et de nommer des listes de grands électeurs déterminés à braver les menaces et à redresser le tort subi par ses électeurs.

À la date du 8 décembre, il y a assez de preuves de procédés délictueux pour déclarer les résultats non certifiables, en bloc, et désigner des grands électeurs en fonction de cela pour la certification officielle le 14.

L’idéal devient réalité quand le vote populaire et le vote des grands électeurs s’alignent. Ce devait être le cas avec la vague rouge de Trump.

Quand cela ne se peut, c’est le vote du collège électoral qui détermine l’élection du Président puisqu’il a préséance sur le vote populaire.

