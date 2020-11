Élections américaines et «Foul play»

Par l’expression (intraduisible) «foul play», que l’on retrouve dans plusieurs de ses tragédies, Shakespeare exprime une profondeur insondable de noirceur et d’ignominie dans le crime. Le contraire bien sûr est «fair play».

Ce n’est pas parce que les médias ont déclaré Biden élu le 7 novembre que Biden est le président légitimement élu.

Mais par cette décision, la gauche, qui a réussi à infiltrer même Fox News, compte rendre la déclaration irréversible et caricaturer Trump en «mauvais perdant»! Les États remettent leurs résultats officiels le 8 décembre et les grands électeurs leur vote le 14 décembre.

Le braquage électoral d’envergure auquel nous avons assisté marque un recul de la civilisation, au-delà de tout ce que des cerveaux normaux auraient pu anticiper.

La coterie néo-marxiste qui fait la loi au parti démocrate vient de prouver qu’elle était capable de tout pour obtenir son but – «par n’importe quel moyen nécessaire» selon la devise mafieuse. Les tueurs préparaient leur «revanche» depuis l’élection de 2016 qui les avaient pris par surprise. D’où le coup d’État permanent engagé depuis con­tre Trump qui s’est poursuivi en 2020 par l’exploitation à outrance de la pandémie (due à leurs acolytes chinois) pour en faire porter tout le poids à ­Trump afin de lui voler l’élection à tout prix.

La nuit du 3 novembre, Trump remportait haut la main l’élection. Il avait bien eu sa «vague rouge», les électeurs républicains s’étant déplacés, bravant tous les risques, pour lui assurer une victoire au-delà des marges de contestation possible : dans les votes légaux, 71 millions comptés pour Trump!

Mais, coup de théâtre, vers 3 heures du matin, plusieurs États, simultanément, déclarent «bloquer le comptage», alors même que celui-ci n’était pas terminé.

Sous des prétextes louches, plusieurs comtés annoncent «avoir besoin de plus de temps». On renvoie les assesseurs républicains, mais ceux qui restent malgré tout voient des sacs entiers de votes postaux déferler.

Les comptes reprennent et, ô miracle, tous les sacs parvenus, se traduisent en centaines de milliers de votes pour Biden.

On nargue cyniquement Trump parce que «bien malin celui qui arrivera à prouver quoi que ce soit». «Coupable comme l’enfer, libre comme un oiseau», se vantait le terroriste Bill Ayers, auteur du livre qui a fait Obama.

Mais les preuves que le camp républicain est censé devoir fournir abondent.

Accepter de s’effacer avec courtoisie devant les malfaiteurs? Hors de question. Le peuple américain attend autre chose de Trump.

Dans une note officielle, le Président rappelle que la campagne Trump intente des procès à tous les comtés démocrates qui se sont octroyé des droits à fausser l’élection et que «Joe Biden n’a pas été certifié vainqueur, à plus forte raison dans les États hautement contestés qui vont être soumis à des recomptages obligatoires. Ce sont les votes légaux qui décident de qui est président, pas les médias. Le peuple américain a droit à une élection honnête. Cela signifie que tous les bulletins doivent être comptés et pas seulement les bulletins frauduleux parce que falsifiés ou arrivés après l’heure limite, ou provenant de gens n’ayant pas le droit de voter ou de personnes décédées.»

En fait, il suffirait de déclarer nuls tous les bulletins arrivés après clôture des urnes pour rétablir le juste verdict.

Quel que soit le résultat, l’Amérique est au bord de la guerre civile. Le monde occidental est divisé entre ceux qui veulent sa disparition, avec la masse impressionnante des idiots utiles, et ceux qui refusent le monde dystopique qu’on leur impose.

Même si Trump parvenait à renverser la situation, les concepteurs du «Grand Reset» et tous les gros intérêts rassemblés ont montré leur puissance.

Les auteurs de cette escroquerie électorale sont les faussaires de la grosse machine «démocrate» bien sûr, mais aussi leurs complices: les GAFA, les médias, Hollywood, Wall Street, les puissants groupes de pression, le «marécage» qu’est l’État profond, les multinationales américaines et étrangères, les organismes internationaux UE, FMI, ONG, Chine, Iran et jusqu’au Vatican!

L’État de droit n’est plus. Une gouvernance mondiale maintenant ou dans quatre ans, après tout, quelle différence?

Version Longue :