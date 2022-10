En défense de Guy Millière

Dans le numéro 1365 de notre journal, une fois de plus, Guy Millière est cloué au pilori par un poutinolâtre.

M. Michel Garbage l’accuse de « prise de position partiale ».

Alors je cours le même risque. Pourtant, il ne s’agit pas de parti pris ; mais de prise de parti. C’est très différent, en cela que le second vient après réflexion, décision prise, tout bien considéré, le positif et le négatif.

Il est très rare que la balance soit équilibrée. M. Millière prend le parti de l’Occident contre M. Poutine agresseur d’un pays voisin, plus faible, qui ne le menaçait pas. Moi aussi.

Je suis un repenti. Pendant longtemps, j’ai pensé que M. Poutine était un dirigeant, autoritaire certes, mais dont l’engagement au service de ce qu’il considérait comme l’intérêt de la Russie, aurait pu servir d’exemple à nos présidents successifs.

J’ai même écrit qu’une entente pouvait être recherchée avec la Russie, sans renversement d’alliance, même après 2014, l’insurrection du Donbass et l’annexion de la Crimée.

Mais, le 24 février, M. Poutine a jeté le masque et a balayé mes illusions.

L’apparatchik communiste du KGB a ressurgi, et on peut craindre, surtout après les regrets qu’il a maintes fois exprimés de la disparition de l’URSS, qu’il reprenne à son compte, si personne ne l’arrête, les rêves tsariste et soviétique de conquête de ce qu’il considère comme l’espace vital et les « marches » légitimes de la Russie.

En tout cas, tous les pays de l’est européen, qui ont subi les Russes si longtemps, l’ont compris comme cela, et trente pays sont suffisamment inquiets pour apporter leur soutien à l’Ukraine. Tous ces pays sont-ils aux ordres de l’OTAN dont ils pourraient se retirer s’ils le souhaitaient ? La Suède et la Finlande, neutres depuis si longtemps, sont-elles contraintes d’y adhérer à leur tour ?

M. Garbage ressort en vrac des arguments qui, tous, visent à faire rejaillir la responsabilité du conflit sur les Occidentaux, Anglo-Saxons en tête évidemment.

C’est le Russe qui envahit mais c’est l’Américain le coupable.

Bien sûr, les Américains ont en tête d’abord leurs intérêts, comme tous les peuples du monde, et des conflits d’intérêts, économiques, financiers nous opposent parfois ; conflits auxquels l’Europe plus peuplée et globalement plus riche que les USA devrait pouvoir faire face, non ?

De même la détestable invasion du « woke » est résistible ; si nous le voulons bien. M. Garbage ressort les poncifs habituels : le génocide des Indiens d’Amérique, en oubliant que, dans leur grande majorité, ces Américains-là étaient des Européens à peine débarqués ; les guerres par procuration des États-Unis, alors que c’est ce qu’ont fait les Russes contre nous lors de tous les conflits de la décolonisation pendant la guerre froide.

Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit d’un problème d’aujourd’hui, de domination de peuple, appuyée sur la force militaire, in fine de souveraineté, de prise de pouvoir politique et donc de liberté.

Que M. Poutine soit un dictateur ou non m’importe peu – si cela convient aux Russes en Russie. Mais qu’il se comporte en conquérant m’importe beaucoup. C’est lui qui vient de donner un coup d’arrêt à toute velléité de rapprochement et de ressusciter l’OTAN.

Malgré la conscience que j’ai que, dans tout conflit, il n’existe pas de chevalier blanc, je continuerai à faire davantage confiance aux États-Unis qui n’ont jamais connu une période de dictature depuis leur naissance, qu’à la Russie qui n’a jamais connu la démocratie dans toute son histoire.