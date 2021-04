États-Unis: le syndrome du chevalier blanc

Aux États-Unis (et ailleurs), une petite partie des patriotes s’imaginent que l’ancien président Donald Trump pourrait revenir aux commandes sous quelques mois.

Certains sont même convaincus que le miracle se produira sous peu.

Et quand on leur fait remarquer que les démocrates sont bel et bien au pouvoir et qu’ils sont en train de démanteler le pays, ils vous répondent que cette phase est voulue et nécessaire pour ouvrir les yeux du peuple américain.

Ils poursuivent sur un ton rassurant en vous expliquant que Joe Biden est sous le contrôle de l’armée.

Pour preuve, il n’occuperait pas la Maison blanche et ne disposerait pas des codes nucléaires.

Enfin, ces irréductibles achèvent leur argumentation, avec un sourire complice, tout en lâchant la phrase magique: «Trust the plan» …

Cette attitude n’est finalement qu’une forme de déni que la psychanalyse décrit comme un mécanisme de défense, par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité ressentie comme menaçante ou traumatisante.

Il faut admettre que ce scénario du «chevalier blanc» est malheureusement entretenu par quelques déclarations étranges de personnalités d’envergure comme le général Flynn, le Général McInerney ou encore Mike Lindell (fondateur et dirigeant de My Pillow), tous trois conseillers de l’ancien président.

Difficile de comprendre pourquoi.

C’est contre-productif car cela désamorce les initiatives patriotiques et entretient de vains espoirs auprès des personnes désemparées, prêtes à souscrire à n’importe quel narratif.

Cependant, parmi les tenants de cette théorie, personne n’a jamais rapporté par quel moyen légal, Donald Trump pourrait reprendre son siège.

Et pour cause, puisqu’il n’en existe probablement aucun.

La loi fédérale et la Constitution sont claires : les recours contre les résultats électoraux cessent le 6 janvier.

Cette date passée, ils ne sont plus recevables.

L’impeachment de Joe Biden? Pourquoi pas. Dans ce cas, la vice-présidente Kamala Harris prendrait sa place.

L’impeachment de Madame Harris? Dans une telle éventualité (certes peu réaliste), ce serait alors la porte-parole du Congrès Nancy Pelosi qui occuperait le Bureau ovale.

C’est regrettable, mais il faut accepter la réalité: il n’existe pas de voie légale permettant au 45e président des États-Unis de reprendre le poste qu’il aurait dû conserver si les dernières élections avaient été honnêtes.

Tout au plus, pourrait-il prétendre à un siège de simple député l’année prochaine pour les élections de mi-mandat.

Peu compatible, semble-t-il, avec l’ego de celui qui apparaît de plus en plus comme un des meilleurs dirigeants que le peuple américain ait élevé à la fonction suprême.