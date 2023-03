Europe : fin de parcours ?

Les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent.

Une majorité de la population française est hostile à la réforme.

Les syndicats et partis politiques qui appuient cette hostilité n’expliquent pas comment il serait possible de sauver le système de retraites par répartition, et ils ne le font pas car il est impossible qu’ils ignorent la réalité : le système ne peut être sauvé.

Des gens ont tenté de m’expliquer qu’un système de retraite mis en place à une époque où il y avait cinq salariés pour un retraité reste viable lorsqu’il reste 1,7 salarié pour un retraité et sera encore viable quand il y aura 1,5 ou 1,4 actif pour un retraité.

Ils ont donc tenté de m’expliquer qu’il pouvait y avoir des cercles carrés et que deux fois deux ne font pas quatre.

En les écoutant, je me suis dit que la rationalité était sans doute chez eux en voie de disparition.

Les gouvernements français successifs, depuis des décennies, ne tentent pas de remplacer le système et le laissent conduire financièrement le pays vers le gouffre.

D’autres tentent des bricolages (c’est le cas du gouvernement actuel), et ils se retrouvent avec une population hostile, des syndicats et des partis politiques qui appuient cette hostilité, des manifestations.

Parfois, des économistes rappellent la réalité – en vain.

Et la réalité est celle mise en avant dans un dossier récent du magazine « Valeurs Actuelles ».

Le titre figurant en couverture est « le baby krach ». Des articles dans le magazine parlent de l’effondrement de la natalité, d’une génération zéro enfant, et de l’hiver démographique français. Un article évoque aussi la hausse de l’immigration.

Il y a effectivement un effondrement de la natalité en France. Le chiffre fatidique est : 1,83 enfant par femme, et il est très inférieur au seuil de renouvellement des générations, 2,1 enfants par femme.

Ce chiffre, 2,1, n’a plus été atteint depuis 1975, il y a quarante-huit ans.

Il existe effectivement une génération zéro enfant et, aujourd’hui, de nombreux hommes et de nombreuses femmes français vivent leur vie sans le moindre projet d’enfant.

Ce qui fait que l’hiver démographique dans lequel la France se trouve plongée n’est pas plus effroyable encore est la présence de populations immigrées dans le pays.

Et, si les statistiques en France ne permettent pas d’établir des catégories ethniques ou religieuses, des chercheurs étrangers étudient la situation, et ont établi que les naissances dans les familles musulmanes, tout particulièrement dans les familles musulmanes arrivées récemment en France, sont plus nombreuses.

Cela signifie que le nombre d’enfants par femme musulmane est bien plus élevé que le nombre d’enfant par femme non musulmane.

(Il est très politiquement incorrect d’écrire ce que je viens d’écrire, je le sais : j’assume.)

Cette natalité musulmane plus forte ne peut aucunement sauver le système de retraites français, car elle ralentit le vieillissement de la population sans l’empêcher.

Elle peut d’autant moins sauver le système que la population musulmane française a un capital humain moindre que la population non musulmane.

Mais cette fécondité plus forte des femmes musulmanes signifie autre chose, dont il est interdit de parler : le remplacement de population.

Ceux qui parlent du sujet caricaturalement, pour tourner en ridicule ceux qui en parlent de manière pertinente, soulignent qu’une population musulmane ne va pas remplacer intégralement la population française, et c’est exact, mais un remplacement partiel a des effets.

Quand une minorité représente 2 ou 3 % d’une population, elle est peu visible. Quand elle représente 15 ou 16 % d’une population, c’est différent.

Quand cette minorité a une religion très différente de la population d’origine, il y a des conséquences.

La faillite du système de retraite français n’est, hélas, que la partie visible de l’iceberg qui est en train de mener la France vers le naufrage.

La situation ailleurs en Europe n’est pas meilleure. En Italie, en Espagne, en Allemagne, elle est même pire.

J’ai publié il y a quelques années un petit livre appelé « Comment meurt une civilisation ». Il reste d’actualité. J’écris ces mots avec une infinie tristesse, mais je ne puis dire que les cercles sont carrés et que deux fois deux font cinq.