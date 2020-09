Explosion à Beyrouth: quatre questions critiques

L’explosion du 4 août à Beyrouth soulève, en fait, plusieurs questions fondamentales.

Bien sûr, c’est un drame humain, mais, justement, ne faut-il pas en tirer les leçons pour éviter que ça recommence?

Voilà mes quatre questions critiques de base:

1. D’où vient le nitrate d’ammonium qui a explosé?

On ne sait même pas si ce nitrate était préparé comme engrais ou pour faire des explosifs. Il était transporté sur un bateau russe en état lamentable, battant pavillon moldave.

Un pavillon de complaisance est celui d’un pays qui n’est pas celui du propriétaire. Celui-ci paye ainsi moins de charges sociales et fiscales: le pays de complaisance prend 2 ou 3 fois moins que la France par exemple, mais pour lui, c’est tout bénéfice. Plus de 60 % de la flotte commerciale mondiale bat pavillon de complaisance.

Il y a un deuxième aspect des pavillons de complaisance : les règles de sécurité sont nettement moindres, et beaucoup moins bien contrôlées. Le «mémorandum de Paris», signé à ce jour par 27 nations maritimes, donne le classement chaque année des pavillons et les répartit sur la liste blanche, grise et noire: sans aucune surprise les mauvais pavillons sont évidemment tous des pavillons de complaisance. C’était le cas du pavillon moldave (classé 67e sur 70) du bateau poubelle de Beyrouth.

Il apparaît invraisemblable de devoir encore faire face à ce genre de situation qui a déjà créé tant de catastrophes.

Le principe du pavillon de complaisance, hypocrisie économique, permet en outre à de véritables bandits de naviguer impunément dans les zones internationales et d’accoster en de nombreux pays.

2. Qu’ont fait les pouvoirs responsables de Beyrouth dûment avertis du danger?

Le gouvernement du Liban et les dirigeants du port de Beyrouth dépendent du Hezbollah, lui-même dirigé par l’Iran.

Ces pouvoirs n’ont rien fait, se montrant totalement irresponsables. On peut se demander ce qu’ils ont fait des alertes qui leur ont été transmises plusieurs fois pendant ces 6 années.

Ils pourraient nous répondre: la même chose que ce que vos propres dirigeants ont fait des alertes, rapports et conclusions de commissions, payés avec l’argent du contribuable, reçus depuis plus de 10 ans sur le risque avéré d’une nouvelle crise de Covid!

3. D’où sont venus le carburant et la flamme qui sont nécessaires à l’explosion du nitrate d’ammonium?

En effet, celui-ci est un comburant, en général sous forme d’engrais, parfois en préparation destinée à un explosif, mais, pour cela, il faut le mélanger avec un carburant, et ce mélange ne peut exploser qu’avec l’apport d’une flamme ou d’une température supérieure à 200°.

Il y a donc à chercher l’explication, non seulement du stockage invraisemblable de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium pendant six ans, mais aussi de l’origine du carburant et de celle de la flamme ou de la chaleur ayant engendré l’explosion!

4. Notre président a promis l’aide de la France au Liban. Que va-t-il faire?

C’est vrai qu’il existe des liens particuliers entre la France et ce pays, qui fut sous protectorat français (sous mandat de 1920 de la société des nations) jusqu’en juin 1941 (en pratique 1946).

Globalement, ce fut une période tout à fait positive pour le Liban, qui était alors essentiellement de culture chrétienne. Ce n’est plus le cas, les chrétiens, devenus minoritaires, vivent maintenant dans un régime quasi de terreur, et d’incertitude, y compris pour leur travail.

Une Libanaise lui a dit: «Ne donnez pas d’argent à notre gouvernement!»

Effectivement, se pose la question de l’aide que notre président a promis: allons-nous financer le Hezbollah?