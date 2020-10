Fondation Rockefeller et contrôle des populations

En 2010, la très influente Fondation Rockefeller (dotation: 4,1 milliards USD en 2016) a publié un étonnant rapport décrivant différents scénarios pour envisager le futur.

Ce rapport prévoit notamment comment une pandémie pourrait être utilisée comme le moyen d’imposer aux peuples un pouvoir autoritaire plus contraignant.

À cette fin, le document recommande aux dirigeants de recourir aux quarantaines, aux confinements et aux couvre-feux…

Ainsi, en sous-titre de la page 18, nous pouvons lire que le «Lock step» (verrouillage de l’activité humaine) est une façon «pour le monde d’en haut d’exercer sur celui du bas un contrôle gouvernemental plus serré et plus autoritaire, avec une innovation limitée et une répression citoyenne croissante».

Page suivante (19), on évoque le port du masque, le contrôle de la température corporelle à l’entrée des espaces publics et le maintien (voire le durcissement) de ces mesures après la pandémie en raison des divers dangers qui pourraient en découler.

Dans ce scénario, on anticipe (toujours page 19) que la notion d’un monde plus contrôlé serait largement acceptée et approuvée.

En effet, les citoyens abandonnent volontairement une partie de leur souveraineté et de leur vie privée en échange d’une sécurité renforcée. Ils sont même désireux qu’on exerce sur eux une direction et une surveillance accrue (on imagine, en raison de la peur).

À la lecture de ce document qui date, rappelons-le, de 2010, on est assez surpris de reconnaître avec une grande précision les mesures actuellement prises par la majeure partie des pays développés depuis le début de l’année 2020.

Ce rapport de la Fondation Rockefeller (dont on se garde bien de tirer la moindre conclusion), s’intitule «Scenarios for the Future of Technology and International Development» et il est toujours disponible et consultable en ligne.