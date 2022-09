Gorbatchev, gérant impuissant de l’effondrement de l’URSS

Le décès de Mikhaïl Gorbatchev a suscité de nombreux commentaires qui, pour la plupart, n’ont guère de pertinence.

On ne peut comprendre le rôle qui fut celui de Gorbatchev qu’en rappelant le contexte de l’époque, et cela implique de parler des États-Unis.

En janvier 1981 prennent fin les années Carter.

Elles ont vu la plus grande avancée de l’Union soviétique sur la planète depuis les années 1945-1950.

L’Union soviétique s’est implantée en Afrique et en Amérique centrale. Elle a consolidé son emprise sur le Vietnam et envahi l’Afghanistan.

En supplément, Carter a abandonné l’Iran aux islamistes menés par Khomeiny et au parti Toudeh (communiste), qui espère faire basculer le pays dans l’orbite soviétique (les ayatollahs élimineront le parti Toudeh en 1982).

Les diplomates de l’ambassade des États-Unis à Téhéran ont été pris en otage.

Ronald Reagan fait campagne en 1980 en parlant de la paix par la puissance.

Il énonce dans le discours inaugural de sa présidence, en janvier 1981, que les dernières années de l’Union soviétique commencent et que l’empire soviétique aura disparu en 1991.

Il somme les dirigeants iraniens de libérer les diplomates américains otages à Téhéran, qui sont libérés immédiatement.

Une fois à la Maison Blanche, s’appuyant sur les travaux de Richard Pipes, il met en place une stratégie destinée à provoquer l’effondrement de l’URSS.

Il procède à un réarmement militaire des États-Unis qui va de pair avec une politique de baisse des impôts et de dé-réglementation destinée à susciter une forte croissance.

Il tient en parallèle des propos destinés à invalider moralement l’Union soviétique, qu’il appelle « l’empire du mal ».

Il met également en place l’Initiative de défense stratégique (IDS) destinée à créer un bouclier anti-missile, à même d’arrêter tout missile envoyé par une puissance ennemie des États-Unis.

L’Union soviétique tente de suivre le rythme du réarmement américain, sans y parvenir, et y consacre une part croissante de son budget, ce qui exacerbe ses difficultés économiques.

Elle décrit l’IDS comme un projet belliciste: Ronald Reagan lui répond qu’avec l’IDS, les armes nucléaires soviétiques deviendront inutiles, car les États-Unis auront les moyens de les intercepter mais que, dès que l’IDS sera au point, les États-Unis prendront la décision de se défaire de leurs propres armes nucléaires, tout en demandant à toutes les autres puissances nucléaires de faire de même et de se doter de l’IDS.

Le parti communiste soviétique se trouve en très grande difficulté.

Il décide de placer à sa tête un dirigeant à même de séduire le monde occidental et de l’amadouer.

Il choisit en 1982 Youri Andropov et le présente comme un amateur de jazz et de whisky très américanophile, mais les Occidentaux découvrent vite qu’Andropov a dirigé l’écrasement du printemps de Prague en 1968. Il connaît dès lors une mort prématurée, et est remplacé par Konstantin Chernenko, qui ne fait pas l’affaire, et est éliminé au bout de treize mois.

Gorbatchev vient ensuite, en 1985.

Il est chargé de réussir là où ses deux prédécesseurs ont échoué et d’attirer des capitaux occidentaux pour sauver l’économie soviétique.

Il met en place un programme appelé perestroïka (reconstruction), censé décentraliser l’économie soviétique, mais il n’accorde pas la possibilité que se créent des entreprises privées, et un autre programme appelé glasnost (transparence), qui permet un peu de liberté de parole.

Il ne parvient pas à attirer les capitaux escomptés et les difficultés économiques soviétiques s’accroissent.

La liberté de parole permet aux citoyens soviétiques d’exprimer leur mécontentement face à une situation de plus en plus difficile.

Assez vite, l’Union soviétique ne peut plus tenir en main l’empire qu’elle avait constitué.

Celui-ci commence à s’effondrer avec la chute du mur de Berlin et du régime d’Allemagne de l’Est en 1989.

L’Union soviétique s’effondre deux ans plus tard, à la date prévue par Ronald Reagan.

L’effondrement de l’empire soviétique a été provoqué par la stratégie mise en place et utilisée par Ronald Reagan.

Mikhaïl Gorbatchev a tout juste été le gérant impuissant d’un effondrement qu’il a subi, mais n’a en aucun cas voulu ou conçu.