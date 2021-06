Guerre biologique chinoise

Peu à peu, les grands médias français en viennent à laisser filtrer des bribes de vérité sur la pandémie née du coronavirus chinois.

Après avoir soutenu pendant des mois que le coronavirus chinois était naturel, et avoir accusé le «marché humide» de Wuhan, où on consomme du pangolin et de la chauve-souris, après avoir qualifié ceux qui parlaient de laboratoire et de modification génétique du coronavirus, de « complotisme » et après avoir ainsi répété servilement la propagande communiste chinoise, quelques journalistes osent énoncer des faits qu’il va devenir de plus en plus difficile de dissimuler.

Les éléments montrant que le coronavirus chinois a été génétiquement modifié s’accumulent, et la modification génétique du coronavirus n’a pu avoir lieu qu’en laboratoire.

Les éléments montrant que le laboratoire P4 de Wuhan travaillait sur le «gain de fonction», donc sur la modification de coronavirus aux fins de leur ajouter d’autres fonctions, s’accumulent aussi.

Il reste à dire ce que les journalistes qui osent énoncer des faits n’osent pas dire encore, ou ne sont pas autorisés à dire: le «gain de fonction» qui a produit le coronavirus chinois qui a provoqué la pandémie avait des visées criminelles.

Il s’agissait en effet de faire d’un coronavirus qui ne peut, dans la nature, infecter les êtres humains un coronavirus qui peut affecter les êtres humains et provoquer chez eux une maladie mortelle.

Cela signifie qu’il s’agissait de fabriquer une arme biologique.

Il reste à dire ce qu’il est encore tabou de dire en France (et ce que l’administration Biden aux États-Unis fait tout pour qu’on ne dise pas, mais que tout analyste sérieux sait) : si le coronavirus chinois est vraisemblablement sorti accidentellement du laboratoire P4 de Wuhan et a provoqué une épidémie dans la ville de Wuhan, et si le gouvernement communiste chinois a très vite interdit les voyages entre la province de Hubei où se situe Wuhan et le reste de la Chine, pour éviter que l’épidémie s’épande en territoire chinois, le gouvernement chinois a caché au reste du monde que la maladie présente à Wuhan était contagieuse.

Il a caché aussi son origine.

Et il a caché enfin qu’il interdisait les voyages entre la province de Hubei et le reste de la Chine.

Par conséquent, des gens venus de Wuhan et de la province de Hubei ont pu prendre l’avion pour se rendre en Europe, en Amérique du Nord, ailleurs, ce qui a transformé une épidémie locale en pandémie mondiale.

Cela signifie que la Chine a une responsabilité directe dans la pandémie et a provoqué délibérément celle-ci.

Ce qui signifie, par conséquent, dès lors que le coronavirus chinois était une arme biologique en cours d’élaboration, que la Chine a mené une action de guerre biologique.

Il reste à dire que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), largement contrôlée par la Chine, a caché aussi longtemps que possible ce que la Chine a caché (et s’est donc conduite en complice de la Chine).

L’OMS a ensuite ajouté une dimension de guerre psychologique à l’acte de guerre biologique chinois, en diffusant des chiffres de létalité de la maladie, qu’elle a appelée Covid-19, dix fois supérieurs à ceux de la létalité réelle de la maladie.

Cela a provoqué un mouvement de panique et la prise de décisions très délétères par de nombreux gouvernements occidentaux.

Aux États-Unis, les autorités médicales chargées de la question savaient l’origine du coronavirus, savaient sa contagiosité, savaient ce que faisait la Chine et savaient que les chiffres de létalité diffusés par l’OMS étaient faux.

Mais elles se sont tues, parce qu’elles étaient liées à la Chine et au parti démocrate.

Le docteur Fauci, principal responsable impliqué, est l’objet de lourdes accusations.

Nul ne sait si, en Europe, des équivalents du docteur Fauci savaient et se sont tus.

Ce qui s’est passé est d’une gravité extrême.

Il est impératif que tout soit mis au jour.

Il serait impensable que l’acte de guerre de la Chine reste impuni.

Il serait impensable que la Chine puisse s’en tirer indemne et que des scientifiques européens ne se voient pas poser de questions. Vite.

Il est avéré que la Chine prépare d’autres armes biologiques. Il est avéré que nous sommes en situation de guerre, et que pour le moment nous sommes du côté des vaincus.