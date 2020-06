Hystérie suicidaire occidentale

Version classique

La bavure policière était certes inexcusable dans ce cas de George Floyd.

Le délinquant ayant été immobilisé, il n’y avait pas de raison de maintenir pendant 9 minutes une prise tirée des arts martiaux. Mais l’utilisation abusive de cette prise n’est que le déclencheur d’une opération de très vaste envergure, depuis longtemps préparée.

Rappelons que la gauche américaine a déjà échoué trois fois dans ses tentatives pour délégitimer Trump. Tout d’abord, avec le dossier Mueller. Puis, aussitôt après, avec la non moins absurde procédure de destitution. Deux échecs cinglants. Le déverrouillage des archives de l’administration Obama apporta d’ailleurs, à cette occasion, les preuves irréfutables de ce que l’on savait : l’implication d’Obama et d’agents du gouvernement dans le viol des lois, dans un but de basse politique.

Arriva alors à point nommé l’ordre de confinement imposé à Trump par des « scientifiques ». Thème de la Saison III : critiquer en bloc « sa gestion de la crise du coronavirus » et imputer à Trump à la fois les morts dus au virus et la ruine de l’économie. Nouvel échec.

À 5 mois de l’élection de novembre, il fallait donc trouver quelque chose de radical, alors même que le pays entamait son redressement économique.