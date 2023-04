Il importe de cesser de mentir sur Donald Trump

Au moment où cet article paraîtra, Donald Trump aura été inculpé par le procureur Alvin Bragg à New York.

Ceux qui s’informent seulement par les médias français penseront sans doute que Donald ­Trump a commis un crime puisqu’un procureur l’inculpe.

Certains d’entre eux, imprégnés de désinformation jusqu’à l’overdose et, dès lors, absolument persuadés que Donald Trump est une crapule qui aurait dû être jetée en prison depuis longtemps, se réjouiront.

Il importe plus que jamais de dire la vérité car, dès lors que les États-Unis sont la première puissance économique, politique et militaire du monde, ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier.

Les institutions américaines sont érodées et ébranlées de l’intérieur par des marxistes qui utilisent les stratégies d’infiltration suggérées par le communiste italien Antonio Gramsci dans les années 1930.

Ils ont, comme je l’explique dans mon livre « Après la démocratie ? », pris le secteur de l’enseignement, puis celui des médias, et se sont emparés d’un parti politique, le parti démocrate, qui n’est plus le parti de centre gauche qu’il était encore il y a une vingtaine d’années, mais un parti d’extrême gauche bien décidé à transformer les États-Unis en un pays à régime socialiste de parti unique.

Ils pensaient être sur le point d’aboutir, après huit années de présidence Obama, mais Donald Trump, parce qu’il aime son pays, s’est dressé sur leur route et est parvenu à devenir président et à commencer à redresser le pays.

Depuis son élection à la présidence, les démocrates d’extrême gauche le harcèlent et le persécutent comme aucun président des États-Unis ne l’a jamais été.

Il y a eu les accusations mensongères, et basées sur des faux documents, de « collusion avec la Russie », puis une procédure de destitution basée sur de faux témoignages, une utilisation politique de la pandémie aux fins de déstabiliser le pays, suivie d’une vague d’émeutes d’une ampleur sans précédent depuis plus d’un siècle, une élection présidentielle volée, des pressions sur la justice dignes de la mafia, une machination organisée au Capitole le 6 janvier 2021, l’accusation portée contre les républicains soutenant Trump d’être des « terroristes de l’intérieur » et l’emprisonnement de centaines d’entre eux.

Et il y a maintenant une inculpation lancée par un procureur d’extrême gauche utilisant lui-même de faux témoins.

Dès lors que Donald Trump est candidat à la présidence pour 2024, et a toutes les chances de l’emporter puisque, dans les États républicains, les gouverneurs veillent à ce que des fraudes semblables à celles survenues en novembre 2020 ne se reproduisent pas, les démocrates d’extrême gauche veulent abattre Trump, par tous les moyens.

C’est dans les régimes dictatoriaux qu’on utilise de faux documents et de faux témoins pour éliminer un adversaire politique, et c’est exactement ce que font les démocrates.

Ce n’est pas seulement scandaleux, c’est profondément inquiétant.

Imaginer que les démocrates d’extrême gauche puissent parvenir à leurs fins implique d’imaginer un monde où les États-Unis ne seraient plus ce qu’ils sont encore et, dès lors, un monde dominé par la Chine totalitaire de Xi Jinping, par Ali Khamenei, par Vladimir Poutine, qui est désormais le vassal de Xi Jinping.

Cela implique d’imaginer un monde où la liberté serait asphyxiée et où l’arbitraire régnerait.

Il importe plus que jamais de dire tout cela.

Il importe aussi de cesser de mentir sur Donald Trump et sur la présidence Trump.

Trump a, au cours de sa présidence, remarquablement géré les États-Unis et, avant la pandémie, suscité croissance, prospérité, et hausse du niveau de vie.

À l’étranger, il n’a mené aucune guerre, endigué tous les régimes autoritaires et totalitaires, fait avancer la paix au Proche-Orient comme aucun de ses prédécesseurs avant lui.

Il n’a cessé de respecter les institutions américaines que les démocrates d’extrême gauche ne cessent de violer.

Est-il impossible en France de trouver un journaliste des grands médias pour dire ce qui doit l’être et s’en tenir aux faits, rien qu’aux faits ?

Les journalistes français qui reprennent sans réfléchir la propagande falsificatrice de gauche américaine se rendent-ils compte de la gravité de ce qu’ils font ?