Incitation à la haine anti-juive ?

Les grands médias français, dans l’ensemble, font un travail honnête lorsqu’ils parlent de la guerre russe contre l’Ukraine.

Il leur arrive de parler de « deux camps », et de sembler ne plus se souvenir qu’il y a un agresseur et un agressé.

Mais ils laissent la falsification aux sites d’extrême droite et d’extrême gauche, dans lesquels on trouve abondamment la propagande venue directement du FSB.

On ne peut en dire autant lorsqu’ils abordent d’autres sujets.

Lorsqu’ils parlent du « réchauffement global » anthropique, les délires propagandistes se font vite omniprésents, et on voit des journaux autrefois respectables publier des photos montrant des palmiers au pied du Mont Saint-Michel.

Les travaux très sérieux de scientifiques qui réfutent les thèses du GIEC sont laissés de côté, et les propos ineptes de gauchistes ignorants ont, par contre, droit de cité.

Il en va de même lorsqu’il s’agit des États-Unis.

Quand un Président américain est républicain, il est en général maltraité.

Ce qu’il accomplit est occulté ou dénigré, et les incitations arbitraires au mépris envers lui abondent : cela a atteint des niveaux impressionnants pendant la présidence Trump et, jusqu’à ce jour, nombre de journalistes français, lorsqu’ils entendent le nom de Donald Trump, sont pris d’un accès de rage incontrôlable.

Quand un Président est démocrate, c’est exactement l’inverse, et tout ce qu’il fait est décrit comme superbe et avisé.

Il y a, cela dit, un pays qui est particulièrement détesté par les grands médias français : Israël.

Il arrive qu’il soit dit du bien d’Israël : c’est en général le cas lorsqu’Israël a un gouvernement de gauche et que ce gouvernement prend des décisions néfastes pour son pays.

Quand Israël a un gouvernement de droite, la haine vient rapidement à la surface et les anathèmes fusent : « extrême droite », « fasciste », « raciste ».

Et il n’est nul besoin pour ceux qui utilisent les anathèmes de tenter de justifier ce qu’ils disent ou écrivent : ils savent que les anathèmes sont infondés, mais tiennent à les utiliser quand même.

Quand des attentats terroristes islamiques ont lieu, les mots « attentat », « terroriste », « islamique » se font très rares, et les terroristes sont simplement décrits comme des « Palestiniens », ou comme des « militants », parfois comme des « activistes ».

Et il est évident que, si les attentats avaient lieu à Paris, ils seraient décrits de manière absolument différente.

À croire que, si des Français sont tués, c’est inadmissible, mais que, si ce sont des Juifs israéliens, cela devient acceptable.

Quand un policier ou un soldat israélien abat un terroriste qui vient de tuer, le terroriste est très souvent présenté comme la vraie victime.

S’ajoute le vocabulaire employé sans cesse.

Impossible de trouver un article parlant de la Judée-Samarie sans la voir appelée « Cisjordanie occupée » ou, pire encore, « territoire palestinien occupé ».

Que la Judée-Samarie se soit appelée Cisjordanie pendant moins de deux décennies et ait cessé d’être « Cisjordanie » en 1967, il y a plus de cinquante ans, n’importe pas pour ceux qui parlent de Cisjordanie.

Qu’elle n’ait jamais été « palestinienne », n’importe pas non plus pour eux.

Qu’elle ne soit pas occupée, mais presque vide, semble leur importer encore moins.

Les villes et villages juifs de Judée-Samarie sont appelés « colonies » et des journalistes, qui sont sans doute hostiles à l’épuration ethnique quand elle s’opère ailleurs sur terre, semblent considérer que des Juifs en Judée-Samarie sont de vils colonialistes, et la présence de Juifs dans un territoire qui devrait à leurs yeux être ethniquement épuré de toute présence juive semble souvent justifier pour eux que des « colons » juifs soient assassinés.

En conséquence, la France est un pays où l’incitation à la haine envers Israël fonctionne.

La France est un pays où l’idée que les Palestiniens, peuple inventé en 1967 par le KGB, ont vu leur terre volée par des Juifs est très ancrée.

Et certains s’étonnent ensuite que la haine anti-juive remonte en France ?

La haine envers Israël est installée et entretenue.

Tout comme la falsification des faits dès qu’il s’agit d’Israël.

Israël est un pays juif. La haine envers Israël installée et entretenue devrait être dissociée de la remontée de la haine anti-juive ? Vraiment ?