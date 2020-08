Incohérence de la politique étrangère française

Parcourant voici peu les nouvelles qu’on peut trouver dans la presse française, je n’ai pu m’empêcher de penser que, outre la façon très aseptisée dont les faits sont présentés, elles sont caractérisées par un émiettement qui a les allures d’un puzzle dont les pièces seraient jetées en vrac, sans la moindre explication sur la façon dont elles s’assemblent.

Des membres d’une association humanitaire française ont été tués au Niger, mais tout est fait pour qu’il ne soit pas dit que leurs assassins sont islamistes.

Au Mali, un coup d’État militaire vient d’avoir lieu, que le gouvernement français réprouve.

Il n’est dit à peu près nulle part que ce qui se passe au Mali et au Niger fait partie d’un ensemble qui concerne l’essentiel de la zone sahélienne et qui montre l’affrontement entre une nébuleuse de groupes islamistes qui entendent prendre le pouvoir dans plusieurs des États artificiels créés au moment de la décolonisation, et éliminer toute présence occidentale.

Il est dit parfois que l’armée française est seule.

Il n’est pas dit que son action dans ces conditions est quasiment désespérée et risque fort de n’avoir pas de fin : les forces françaises sont trop peu nombreuses pour maintenir l’ordre dans une région immense.

Une explosion a détruit le port de Beyrouth et largement ravagé la ville elle-même.

Une aide humanitaire se met en place. On parle de reconstruction, de « mise sous tutelle » du Liban, de « communauté internationale » (un mot sans aucun sens). On dit très peu que le Liban est sous la coupe d’une organisation terroriste à la solde de l’Iran, le Hezbollah, que, si le Liban est ruiné, c’est parce que le Hezbollah lui-même est ruiné, et que, si le Hezbollah est ruiné, c’est parce que l’Iran l’est aussi, et l’est par la politique d’asphyxie menée contre lui par l’administration Trump.

On ne dit pas qu’avant la politique d’asphyxie susdite, l’Iran s’approchait de l’hégémonie régionale, menaçait Israël et le monde arabe sunnite, s’approchait de l’arme atomique et tissait des liens avec la Chine.

On ne dit pas que la reconstruction du Liban se fera avec le Hezbollah ou en éliminant le Hezbollah, et que c’est là un enjeu qui dépasse le Liban.

Une reconstruction avec le Hezbollah serait une reconstruction qui servirait l’Iran et la Chine, qui vient de passer un accord d’alliance avec l’Iran, et servirait la volonté d’hégémonie mondiale de la Chine.

On ne dit pas qu’une reconstruction du Liban sans le Hezbollah implique la poursuite de la politique d’asphyxie de l’administration Trump.

On a parlé brièvement de l’accord passé entre Israël et les Émirats arabes unis sous l’égide de Donald Trump.

On ne dit pas que ce qui prend forme est une paix régionale entre le monde arabe sunnite et Israël, et on parle de la « cause palestinienne » sans dire qu’elle est une cause terroriste soutenue désormais essentiellement par l’Iran (et accessoirement par la Turquie).

On parle des élections présidentielles américaines en salissant sans cesse Donald Trump et en ne disant pas ce qu’est le parti démocrate aujourd’hui.

On ne dit pas que la présidence Trump est aujourd’hui tout ce qui empêche la Chine de dominer le monde et l’Iran de dominer le Proche-Orient en partenariat avec la Chine.

On ne dit pas que les positions de la France sont pour le moins confuses : au Sahel, la France combat les islamistes. Au Liban, Macron, au nom de la France veut reconstruire le pays avec le Hezbollah, et il souhaite visiblement renouer des liens avec l’Iran. Il n’a pas un discours ferme vis-à-vis de la Chine. Il soutient la « cause palestinienne » et pas la paix régionale qui prend forme. Il semble souhaiter une victoire démocrate aux États-Unis, qui serait une victoire de l’Iran et de la Chine.

Les positions de la France seraient compréhensibles si elles étaient affirmées clairement, et si la France se disait alliée de l’Iran et de la Chine, mais, en ce cas, le combat contre les islamistes au Sahel ne cadrerait pas avec le reste, car les intérêts iraniens et chinois ne coïncident, là, pas du tout avec ceux censés être ceux de la France.

Les nouvelles en France ont les allures d’un puzzle dont les pièces sont jetées en vrac, mais la politique étrangère française n’est guère plus cohérente.

Consternant, dites-vous ?