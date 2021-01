Joe Biden: président illégitime

À lire la presse française, on pourrait penser que l’arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis va faire passer le monde de la nuit noire, censée avoir été incarnée par Donald Trump, à la lumière, censée être incarnée désormais par Joe Biden.

Et, si quelques commentateurs français disent que l’atmosphère aux États-Unis est très tendue, ils attribuent les tensions aux partisans de Donald Trump.

Tout cela est absolument faux et mensonger – ce qui n’est, hélas, pas surprenant.

Quiconque trace un bilan des années Trump, sans s’imprégner des dogmes hideux et tordus de la gauche, discerne qu’elles ont, au contraire, été très lumineuses.

Intérieurement, l’économie et la société américaines, jusqu’au début du mois de mars 2020, ne s’étaient jamais aussi bien portées depuis cinquante ans.

Le plein-emploi, la croissance et la hausse généralisée du niveau de vie régnaient et coexistaient avec un recul très net de l’insécurité.

En octobre 2020, malgré la pandémie, la croissance était de retour, à hauteur de 33,1% en rythme annuel, et la pandémie semblait pouvoir être reléguée dans le passé, grâce à l’émergence imminente de vaccins, permise par l’opération Warp Speed lancée par Donald Trump (on oublie trop souvent le rôle de Trump sur ce point, à dessein sans doute).

Internationalement, la Chine était endiguée et voyait ses projets d’hégémonie mondiale jugulés.

L’Iran n’était plus le principal financier du terrorisme islamique mondial, car les États-Unis avaient asphyxié le régime des mollahs, et la paix avançait à grands pas au Proche-Orient sous la forme des accords d’Abraham.

Quiconque regarde l’action des démocrates depuis quatre ans, l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, et ce qui prend forme depuis l’intronisation de ce dernier, le 20 janvier, ne peut voir, là, de la lumière que si la lampe qu’il utilise est imprégnée de marxisme.

Le comportement du parti démocrate au cours des quatre années écoulées a été celui d’un parti totalitaire cherchant à avancer par la déstabilisation et la subversion, et passant du recours à la diffamation et aux accusations sans fondements (« collusion avec la Russie ») au viol de la Constitution (deux procédures de destitution ubuesques) et du recours aux émeutes (les liens financiers entre Antifa, Black Lives Matter et le parti démocrate sont établis) au recours massif à la fraude électorale le 3 novembre dernier.

L’arrivée au pouvoir de Joe Biden, le 20 janvier dernier, s’est faite dans un contexte où une large part de la population américaine pense (à juste titre) que l’élection a été volée à son réel vainqueur. Elle s’est déroulée dans une ville de Washington sous occupation militaire et a été digne de l’arrivée au pouvoir d’un dictateur dans une république bananière.

Elle a montré de manière lugubre et obscène à quel point celui qui est maintenant le quarante-sixième Président des États Unis est illégitime.

Ce qui prend forme depuis que Joe Biden est Président est nuisible au pays et au monde.

Les mesures économiques (arrêt du Keystone pipeline destiné à acheminer le pétrole de schiste canadien vers les raffineries du Texas, arrêt de la production de gaz et de pétrole sur les terres fédérales, doublement du salaire minimum) vont accroître fortement le prix de l’énergie et faire monter le chômage.

Les mesures en matière d’immigration (régularisation de onze millions d’immigrants illégaux, levée de l’interdiction d’entrée aux États-Unis des ressortissants d’États terroristes) vont nuire à la sécurité.

Les actions en matière de politique étrangère (retour programmé à un accord avec l’Iran, levée des sanctions frappant la Chine) promettent un futur turbulent et potentiellement liberticide.

Les tensions, réelles et profondes, qui existent aux États-Unis ne doivent rien aux partisans de Donald Trump, et tout aux groupes qui ont perpétré des émeutes l’été dernier, et dont des membres ont joué les agents provocateurs en entrant dans le Capitole le 6 janvier 2021 (en entraînant à leur suite une poignée de gens qui n’ont ni cassé ni incendié).

Je ne sais ce que cherchent exactement les journalistes qui recourent à la fausseté et au mensonge.

Mais je sais qu’ils égarent et trompent ceux qui leur font encore confiance et je sais qu’ils ne sont pas au service de la vérité.

Joe Biden: président illégitime

