La Chine communiste, pire régime du XXIe siècle

On parle bien trop peu de la Chine communiste, et lorsqu’on le fait, c’est le plus souvent de manière feutrée, presque déférente.

Parfois un article se trouve publié sur les crimes de la Chine communiste contre les Ouighours dans le Xinjiang, mais les détails se trouvent rarement donnés. Ils sont pourtant éloquents.

Les menaces que le régime chinois fait peser sur Taïwan sont évoquées en termes géopolitiques vagues.

L’écrasement brutal de Hong Kong est déjà oublié.

Et, comme je ne cesse de le dire, le rôle accablant de la Chine dans le déclenchement de la pandémie qui n’en finit pas de ne pas finir n’est quasiment plus énoncé.

Des Jeux Olympiques vont bientôt avoir lieu en Chine communiste, et il est question de boycotts diplomatiques ridicules : deux ou trois chefs d’État ou de gouvernement ne se rendront pas en Chine et n’enverront pas de représentants officiels.

Les dirigeants chinois ne peu­vent qu’en sourire.

Ce ne sera pas la première fois que les Jeux Olympiques seront imprégnés de déshonneur et de mépris pour les droits de l’être humain, je sais.

Les Jeux Olympiques ont été organisés à Berlin, sous Adolf Hitler, en 1936, et à Moscou en 1980 au temps du Goulag et de l’invasion de l’Afghanistan.

Après l’assassinat ignoble d’athlètes israéliens à Munich en 1972, les Jeux Olympiques se sont arrêtés pendant un temps assez bref.

Les Jeux de Pékin devraient être le déshonneur de trop, si le monde occidental avait encore le sens de l’honneur.

Organiser des Jeux Olympiques dans un pays qui est responsable de la dissémination d’une maladie qui a provoqué la mort de millions de personnes, des ravages économiques sur la planète entière, et une érosion des libertés sans précédent en temps de paix, devrait apparaître comme absolument inadmissible.

Y participer dans un contexte où le pays organisateur commet des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité est moralement répugnant.

Tous les sportifs qui participeront aux compétitions doivent savoir qu’au moment même où ils participeront, des hommes, des femmes, des enfants seront mutilés, torturés, assassinés par ceux qui organisent les compétitions.

Tous les chefs d’État ou de gouvernement qui accepteront que les sportifs de leurs pays respectifs participent entérineront, davantage encore qu’ils le font d’ores et déjà, mutilations, tortures et assassinats, et se rendront complices.

Ils sont d’ores et déjà complices des ravages de la pandémie, je sais, et ils vendent depuis deux décennies, parfois plus, la corde qui servira à les pendre, je sais aussi.

Cela n’excuse rien.

De grandes entreprises occidentales contribuent à financer le tout et montrent qu’elles n’ont aucun scrupule et aucune éthique.

J’en citerai quelques-unes : Intel, Omega, Procter & Gamble, Toyota, Visa, Airbnb, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Allianz.

Ce doit être dit et répété.

La Chine communiste est le régime le plus abominable de la seconde moitié du XXe siècle et des deux premières décennies du XXIe siècle.

Elle est responsable de plus des trois quarts des cent millions de morts victimes du communisme.

Elle ne se contente pas aujourd’hui de mutiler, torturer, assassiner (et produire des virus mortifères et destructeurs qu’elle dissémine ensuite), elle prélève et revend des organes sur ceux qu’elle assassine.

Elle fait travailler de force des gens réduits à l’esclavage. Ceux qui ont imaginé que lui permettre d’intégrer le commerce mondial il y a vingt ans conduirait à son intégration harmonieuse à l’économie de marché et mènerait à son ouverture à la liberté politique, se sont lourdement trompés.

La Chine est restée communiste. Elle a utilisé l’intégration au commerce mondial pour se conduire de manière prédatrice et avancer vers l’asservissement du monde.

Si rien n’est fait pour l’arrêter, elle dominera la planète entière, et tous ceux qui n’ont pas encore compris découvriront alors que leur vie sera devenue plus misérable, plus précaire, plus asphyxiée, plus contrôlée. Il sera alors trop tard. Les Jeux Olympiques de Pékin sont porteurs d’un immense et effroyable consentement à la servitude. Le Big Brother planétaire aura bientôt le visage de Xi Jinping et ceux qui vont mourir vont venir le saluer.