La Chine et la guerre russo-ukrainienne

La Chine est censée avoir présenté un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Ce plan a été très largement commenté. Je n’en dirai rien, car ce n’est pas du tout un plan de paix.

C’est une tentative de trouver un moyen de mettre fin à la guerre en permettant à Poutine de ne pas subir un désastre total.

La Chine a passé une alliance avec Poutine au moment des Jeux olympiques de Pékin, début février 2022.

À ce moment, Xi Jinping pensait que Vladimir Poutine allait gagner la guerre en moins d’une semaine, renverser Volodymyr Zelensky, asservir l’Ukraine, et faire de l’Ukraine un protectorat russe.

Si les choses s’étaient déroulées ainsi, Xi Jinping se serait affiché au côté d’un Poutine triomphant et aurait parlé d’un nouvel ordre du monde dominé par la Chine et la Russie.

Mais strictement rien ne s’est déroulé comme prévu par Vladimir Poutine.

L’armée russe est apparue comme une armée du tiers-monde, avec beaucoup de missiles et de bombes, des armes atomiques datant de l’ère soviétique, mais une incapacité stratégique totale, et l’armée russe a dès lors perdu la guerre dès les premiers jours.

Depuis, elle s’est repliée de la zone de Kiev et tente de garder les zones du pays qu’elle avait initialement occupées dans le Donbass et sur les rives de la Mer noire.

Elle n’avance plus et ne peut avancer. Elle a même reculé, à l’est de Kharkiv, et dans la zone de Kherson. Elle envoie des hommes sans armes se faire massacrer sur le front.

L’armée ukrainienne n’a pas reçu de l’administration Biden les moyens requis pour emporter une victoire décisive, mais a reçu néanmoins les moyens de tenir ses positions, et elle prépare une offensive.

Ce qui devait être une guerre triomphale et brève pour la Russie est devenu une guerre sordide et longue.

Poutine sait qu’il a perdu, mais s’acharne pour ne pas tomber, et espère que le monde occidental va se lasser.

La Chine sait, elle aussi, que Poutine a perdu, mais ne veut pas apparaître comme étant du côté d’un perdant, et Xi Jinping, déjà confronté à des problèmes intérieurs, ne veut pas ajouter cela aux problèmes auxquels il est confronté.

Il voudrait que la guerre s’arrête car il sait que, si Poutine tombe, la Russie, qui est une fédération comptant 89 entités pourrait s’émietter et glisser vers le chaos, ce qui compliquerait la situation en Asie centrale.

Il voudrait aussi que la guerre s’arrête parce qu’elle perturbe le commerce international, ce qui coûte cher au monde occidental, mais coûte cher aussi à la Chine.

Il voudrait que Poutine cesse de s’acharner, mais n’apparaisse pas comme un perdant.

Un arrêt rapide des combats figerait la situation avant que l’offensive ukrainienne ait lieu, des négociations pourraient s’ouvrir, et Poutine pourrait, pense apparemment Xi Jinping, trouver un moyen de ne pas apparaître comme le vaincu.

Ce que voudrait Xi Jinping, pour l’heure, n’aboutit pas.

Poutine n’entend pas arrêter la guerre. Et les pressions chinoises semblent vaines.

L’administration Biden avait transmis il y a quelques semaines une proposition de paix à Poutine, et celui-ci avait opposé une fin de non-recevoir, l’Ukraine aussi.

Dès lors, la guerre va continuer, jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur et un vaincu.

Si l’administration Biden ne donne pas les moyens à l’Ukraine de gagner vite, la guerre durera.

Si l’administration Biden livre enfin les moyens à l’Ukraine de gagner vite, elle s’achèvera avant la fin de l’été.

Dans tous les cas, la Russie sera vaincue (elle l’est déjà), Xi Jinping le sait.

Son intérêt bien compris serait un accord permettant le maintien d’un Poutine affaibli au pouvoir, une Russie gardant la Crimée et un fragment du Donbass : la Russie deviendrait ensuite un protectorat chinois.

L’intérêt bien compris du monde occidental serait que l’Ukraine retrouve l’intégralité de son territoire, et qu’un changement de régime ait lieu à Moscou.

Il y aurait peut-être un émiettement de la fédération russe et du chaos, mais ce serait davantage une situation difficile pour la Chine, qui a une frontière commune avec la Russie, que pour les Occidentaux.

La question fondamentale en cet instant est : l’administration Biden donnera-t-elle à l’Ukraine les moyens requis pour emporter une victoire décisive ? On le saura bientôt.