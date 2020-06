La civilisation occidentale et ses ennemis

Cela doit être dit dans le contexte toxique de la désinformation disséminée en France : ce qui s’est passé ces derniers jours aux États-Unis n’a pas été une vague d’indignation faisant suite à la mort d’un homme noir sous le genou d’un policier à Minneapolis.

Cela a été l’utilisation cynique de la mort de cet homme noir pour dénoncer le « racisme » de la police américaine.

Cette dernière, toutes les données le montrent, n’est pas « raciste » (toutes les interventions policières depuis 1992 sont filmées, et aucune intervention litigieuse contre un noir n’a été signalée depuis 2015, jusqu’à ce qui vient de se passer à Minneapolis) et inclut dans ses rangs bon nombre de policiers noirs.

Dois-je ajouter qu’un policier noir a tué une femme blanche qui n’avait rien à se reprocher, à Minneapolis, en 2017, sans que quiconque en parle ?

Cela a été surtout, une tentative calomnieuse de dénoncer Donald Trump comme un président « raciste », alors qu’aucun président n’a fait autant pour les minorités ethniques depuis plus d’un demi-siècle (les chiffres du chômage et de la pauvreté aux États-Unis, et le nombre d’entreprises créées par des membres de minorités depuis trois ans en attestent).

Cela a été avant tout le lancement d’une opération de destruction et de chaos.

Des quartiers entiers de trente villes du pays ont été pillés, vandalisés, incendiés par des émeutiers – désormais définis comme terroristes par l’administration fédérale.

Ces émeutiers appartiennent à des organisations liées au parti démocrate.

Et ce n’est pas un hasard si toutes les villes qui ont subi ce triste sort ont des maires démocrates qui ont, à dessein, entravé l’action de la police la police contre les émeutiers.

Ce qui explique l’attitude du parti démocrate est que celui-ci veut empêcher par tous les moyens Donald Trump d’être réélu.

Les démocrates sont passés à une nouvelle phase du coup d’État larvé qu’ils mènent contre Donald Trump depuis bientôt quatre ans.

Il y a eu d’abord des émeutes, déjà, dès le lendemain de l’élection en novembre 2016. Il y a eu la campagne de propagande concernant une « collusion » totalement inexistante avec la Russie.

Puis une campagne du même type utilisant cette fois l’Ukraine, et conduisant à une procédure de destitution menée en violant toutes les règles constitutionnelles américaines. Puis une utilisation de la pandémie pour asphyxier l’économie du pays, et la maintenir à l’arrêt le plus longtemps possible (les gouverneurs d’États démocrates voulaient empêcher les gens de leurs États de travailler jusqu’à l’automne).

Maintenant que l’économie du pays redémarrait, vite, il y a le déferlement voulu des barbares.

Ce qui n’est pas compris, ou, plus vraisemblablement, occulté par les journalistes qui traitent du sujet est que le parti démocrate n’est plus ce qu’il était il y a quinze ou vingt ans.

C’est aujourd’hui un parti d’extrême gauche qui déteste les États-Unis, veut les transformer radicalement et les reconstruire sur un mode gauchiste, en faisant table rase du pays ancien, démocratique, capitaliste, imprégné de liberté.

Les démocrates savent que tout ce qui les sépare de la possibilité d’atteindre leurs objectifs est la présence de Donald ­Trump à la Maison Blanche et ils veulent donc en finir avec le président, à tout prix.

Même si l’opération de destruction et de chaos lancée ces derniers jours devait se calmer, il semble assuré qu’elle renaîtra avant l’élection, sur un mode ou sur un autre, ou juste après l’élection si Donald Trump est réélu.

Si le candidat démocrate est élu en novembre, ce ne sera pas le calme pour autant, et le pays renouera avec ce qu’il avait subi sous Obama, qui a été le président sous lequel il y a eu le plus grand nombre d’émeutes depuis des décennies.

Et nul ne doit se leurrer : le parti démocrate est désormais aux mains de gens qui veulent détruire : pas seulement les États-Unis, mais la civilisation occidentale.

Des gens semblables aux démocrates sont à l’action en France sous la forme des mouvements gauchistes « indigénistes », et des récentes manifestations d’immigrants illégaux ou contre la police, autour du cas Adama Traore.

La civilisation occidentale fait l’objet d’un assaut dans tout le monde occidental : il faut regarder cet assaut en face et le combattre résolument.