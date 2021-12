La civilisation occidentale survivra-t-elle en 2022 ?

Un mois encore, et l’année 2022 commencera.

Lorsqu’elle commencera, cela fera deux ans que la pandémie née du coronavirus chinois se sera enclenchée.

En janvier 2020, il était encore possible de dire que c’était une pandémie née d’un coronavirus chinois.

Aujourd’hui, c’est devenu impossible, et plus un journaliste, plus un dirigeant politique n’incrimine encore la Chine.

Quelques semaines après janvier 2020, incriminer l’Organisation Mondiale de la Santé, et dire qu’elle avait tardé à dire la vérité sur la pandémie et donné des chiffres de létalité faux et démesurés qui avaient servi à créer une panique dans tout le monde occidental, pouvait se faire. Aujourd’hui, l’OMS est traitée comme une organisation impeccable et intègre, et dire le contraire conduit à se faire traiter de complotiste.

Très vite, un grand épidémiologue français, Didier Raoult, a dit que la pandémie qui prenait forme pouvait être vaincue grâce à quelques médicaments peu coûteux et d’autres médecins dans plusieurs pays ont repris ses propos et dit qu’effectivement les médicaments en question étaient efficaces.

Le grand épidémiologue français a soigné des malades par milliers et les a guéris.

Un spécialiste des maladies infectieuses travaillant en banlieue parisienne et qui a été responsable pendant des années de l’habilitation des médicaments en France et en Europe, Christian Perronne, a commencé, lui aussi, à soigner et guérir des malades en utilisant le traitement Raoult.

De grands médecins aux États-Unis leur ont emboîté le pas et ont, là encore, soigné et guéri des malades avec le traitement Raoult.

Presque aussitôt, des propos ont circulé, disant que les médicaments peu coûteux ne soignaient pas et pouvaient même tuer.

Des études frelatées ont été publiées dans les grandes revues médicales et ont été censées confirmer les propos mis en circulation.

Le principal des médicaments peu coûteux, l’hydroxychloroquine, a été interdit, et dans plusieurs pays, dont la France, les médecins se sont vus notifier l’interdiction de le prescrire.

Des personnes malades ont été laissées chez elles sans médicaments ni soins, et il leur a été demandé de n’aller à l’hôpital que pour être intubées, et, souvent, mourir.

Des discours apocalyptiques ont été tenus, suggérant que les populations du monde occidental devaient se soumettre pour avoir la vie sauve.

Un grand enfermement s’est mis en place, accompagné de contrôles policiers.

Puis, sont venus les vaccins, décrits comme salvateurs, et ils ont été accompagnés de passeports vaccinaux et de contrôles encore.

De grands médecins ont émis des doutes sur les vaccins.

Des analystes politiques ont dit que les passeports vaccinaux étaient arbitraires et liberticides.

Au bout de quelques mois, il est apparu que les vaccins n’étaient nullement salvateurs, ce que des grands médecins avaient prévu.

Il est apparu qu’ils pouvaient avoir des effets secondaires graves qui conduisaient parfois à la mort. Il est apparu qu’ils n’empêchaient ni d’être contaminés ni d’être contagieux.

Les passeports vaccinaux sont apparus plus arbitraires et liberticides encore, et ne servant à rien, sinon à rendre la vie infernale aux non-vaccinés et à faire que les contrôles policiers se perpétuent.

Au bout de deux ans, les dégâts économiques, financiers, psychologiques sont immenses.

Une situation a été mise en place dans le monde occidental qui semble ne pas s’achever.

Le monde occidental n’est plus vraiment démocratique et glisse sur la pente d’un déclin accéléré.

Des populations se révoltent et subissent des actes de répression jamais vus dans le monde occidental en temps de paix.

Les médicaments qui soignent sont toujours décrits par les autorités politiques et les médias comme des produits dangereux ou, au mieux, inutiles.

La Chine regarde la destruction de l’Occident se produire, et ses dirigeants disent explicitement que le monde occidental n’en a plus pour très longtemps. La formule énoncée par Klaus Schwab à Davos continue à circuler : « Plus rien ne sera comme avant ».

Si la destruction du monde occidental se poursuit, la formule sera exacte, et nous vivrons dans un mode post-occidental et post-démocratique. Reste-t-il quelqu’un pour sauver la civilisation occidentale ?