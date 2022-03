La curieuse politique anti-française de nos anciennes colonies

Il s’agit pour le moment du Mali et de la république centrafricaine.

Le Mali, comme nul ne l’ignore, a fait l’objet depuis 10 ans d’une intervention militaire française qui a mobilisé un important dispositif avec des milliers d’hommes et, bien sûr, une assistance variée et abondante depuis longtemps. Nous y avons laissé 48 soldats tués par les musulmans extrémistes qui contrôlent en partie le pays. Nous y avons laissé aussi un certain nombre de milliards d’euros et voici que les dirigeants maliens en signe de gratitude, font appel, en tout cas ont accepté la présence de la Russie qui a envoyé au Mali des mercenaires du groupe Wagner. Par ailleurs, les armées du Mali, comme celles de la Centrafrique, sont maintenant encadrées par des éléments russophones.

On se demande ce que les Russes ont à gagner dans cette affaire. Le fait est qu’ils cherchent à évincer la France, encourageant la politique nouvellement hostile à notre pays des dirigeants maliens. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ces opérations dans ces pays africains sont ce qu’on appelle un beau gâchis.

En République centrafricaine, où les populations sont encore très peu développées, c’est un peu le même scénario. L’armée française, par quelques détachements, avait évité le pire dans un pays en anarchie ethnique et politique et, là aussi, voici que les dirigeants de la RCA font appel à la Russie dont on se demande ce qu’elle pourra bien gagner dans ce bourbier du centre de l’Afrique.

On a le sentiment que c’est là un nouvel aspect de la politique expansionniste de Vladimir Poutine, d’abord en Europe de l’Est, et maintenant en Afrique. Poutine reprend la politique expansionniste de l’URSS. Il n’est pas interdit de penser aussi que les responsables de ces pays ont accepté volontiers la générosité russe…

Cette nouvelle politique russe a mené à la guerre en Ukraine et fait craindre le pire, c’est-à-dire l’expansion de cette guerre qui maintenant jette le trouble en Afrique noire – s’ajoutant aux troubles déjà nombreux qui, peu à peu, ruinent ces pays.