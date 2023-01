La défaite totale de Poutine approche.

Un titre de journal lu voici quelques jours a retenu mon attention.

Le titre était : « Ukraine : la guerre par procuration des Occidentaux ».

Il y a, dans la presse et dans les organes d’information français, des pro-Poutine fervents qui absorbent la propagande russe sans se poser de question et qui ont une nette préférence pour les dictatures, et ces gens désinforment et falsifient allègrement.

Il y a donc des titres bien plus terribles que celui-là, incontestablement.

Mais ce titre a retenu mon attention parce qu’il a été écrit par une journaliste qui fait honnêtement son travail, et il n’en est pas moins inexact – ce qui signifie qu’il faut expliquer une fois encore.

Non, les Occidentaux ne livrent pas une « guerre par procuration ».

Poutine a agressé sauvagement l’Ukraine sans aucun motif (contrairement à ce que dit la propagande russe, l’Ukraine et le monde occidental ne menaçaient aucunement la Russie, et c’est la Russie qui s’était emparée militairement de la Crimée et avait fomenté une sécession dans le Donbass ukrainien) et les Ukrainiens ont résisté à l’agression.

Les Occidentaux (les États-Unis très nettement, puis tous les pays européens membres de l’OTAN) ont décidé de soutenir l’Ukraine – une démocratie imparfaite, mais une démocratie, – contre l’agression d’une dictature qui, depuis, accumule les crimes de guerre.

Les Occidentaux ne font pas la guerre – pas même une guerre par procuration.

Si Poutine décidait d’arrêter son agression et demandait à l’armée russe de se retirer et de rentrer chez elle, la guerre prendrait fin.

Ce serait pour Poutine une défaite, certes, mais nul ne lui a demandé de se conduire de manière criminelle.

Poutine sait qu’il ne peut pas se permettre une défaite, car un dictateur vaincu est quasiment toujours un dictateur qui tombe.

Donc Poutine s’acharne et ajoute des crimes aux crimes.

Deux possibilités existent dans ce contexte : abandonner l’Ukraine a l’agresseur, ce qui conduirait en Ukraine à des atrocités innombrables, et dirait à tous les dictateurs du monde qu’ils peuvent agresser, détruire, piller à leur guise (Xi Jinping et Ali Khamenei adoreraient recevoir ce genre de message) ou soutenir l’Ukraine jusqu’à ce que la défaite soit imposée à l’agresseur et, comme celui-ci s’acharnera sans doute jusqu’au bout, lui imposer une défaite totale.

Aux fins que la défaite totale lui soit imposée, il faut donner a l’Ukraine les moyens de parvenir à ce résultat.

Peu à peu, ces moyens lui sont donnés. Ils le sont tardivement, hélas, car, les Occidentaux ayant pour chef de file un président américain sénile et faible, ils ont hésité.

Les États-Unis auraient dû livrer aux Ukrainiens des moyens de défense antiaérienne, et fournir des systèmes anti-missile sol-air Patriot bien plus tôt.

Cela aurait évité bien des destructions de villes, de centrales électriques et d’infrastructures. C’est bien plus tôt aussi que les HIMARS auraient dû être fournis à l’artillerie ukrainienne : cela aurait permis de faire reculer l’armée russe bien plus vite et ne lui aurait pas donné le temps de mettre en place des barrières défensives dans les territoires que la Russie voudrait voler à l’Ukraine.

Et si les HIMARS avaient été fournis plus tôt, l’armée russe serait sans doute déjà vaincue.

Parce que les dirigeants occidentaux comprennent qu’il faut en finir, ils livrent maintenant des chars lourds.

Il y aura dans les semaines à venir des ajouts : les Pays-Bas veulent notamment livrer des avions de chasse F16 et les livreront, d’autres pays feront de même.

Les États-Unis fourniront des ATACMS qui permettront de détruire les bases arrière russes en tirant à une distance de trois cents kilomètres.

L’armée russe sera vaincue, totalement, dans quelques mois.

La défaite totale de Poutine approche.

La stabilité sera bientôt de retour en Europe. Il sera dit aux dictateurs du monde que non, ils ne peuvent pas agresser, détruire, piller à leur guise.

Ce qui est regrettable est que l’aide n’ait pas été plus rapide et plus massive, et que la défaite totale de la Russie n’ait pas été obtenue plus tôt, et à moindre coût matériel et humain.

Cette défaite sera bénéfique à l’Ukraine, à l’Europe, au monde occidental, au droit international – et au peuple russe car Poutine fait tuer des centaines de Russes chaque jour.