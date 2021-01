La démocratie américaine survivra-t-elle en 2021?

L’année 2020 a été une année très perturbée aux États-Unis.

Le pays a été frappé comme les autres grands pays occidentaux par la pandémie provoquée par le coronavirus chinois et en a, comme les autres grands pays occidentaux, subi les ravages.

Mais le pays a été frappé aussi par des émeutes particulièrement délétères et destructrices, qui ont fait plusieurs milliards de dollars de dégâts, plus de 25 morts et 700 blessés parmi les forces de police.

Le pays a connu, enfin, des élections présidentielles marquées par des fraudes massives, suivies par un refus de tous les juges du pays de prendre en compte les preuves de fraudes et les témoignages sous serment de personnes ayant constaté des violations graves du suffrage universel dans des bureaux de vote ou dans des salles de dépouillement – refus lui-même suivi par un refus de la Cour Suprême de prendre en considération les violations de la Constitution commises dans six États du pays.

A résulté de tout cela une très profonde déstabilisation, une immense frustration chez des millions d’Américains qui ont perdu confiance dans les institutions du pays, et l’émergence d’une situation malsaine où un Président qui a été vraisemblablement réélu de manière très nette doit quitter le pouvoir sous les insultes de ses ennemis.

Tandis qu’un candidat très vraisemblablement vaincu a été désigné Président et va entrer à la Maison Blanche.

Cette déstabilisation et cette frustration ne vont pas disparaître et se sont trouvées brutalement exacerbées par ce qui s’est passé le 6 janvier, où des centaines de milliers de gens sont venus à Washington affirmer leur soutien au Président.

Ils demandaient paisiblement le respect de la Constitution et le respect du suffrage universel, mais une poignée parmi ces gens s’est laissée entraîner par des provocateurs et est entrée dans le Capitole.

Aussitôt, les grands médias américains ont traité tous les électeurs de Donald Trump de «terroristes» et Donald Trump lui-même d’homme ayant appelé à l’insurrection (ce qu’il n’a jamais fait).

La haine que d’innombrables journalistes déversent sur lui depuis plus de quatre ans a redoublé d’intensité.

Des mesures liberticides extrêmement graves ont été prises par les principaux médias sociaux, les journaux, les maisons d’édition, les grandes chaînes de télévision.

Une tentation totalitaire s’est emparée du parti démocrate et de toute la gauche américaine, et a porté la déstabilisation et la frustration a un degré d’intensité extrême.

Les grands médias américains, les démocrates, la gauche américaine, au moment où j’écris ces lignes, clament vouloir la destitution immédiate de Donald ­Trump et oublient qu’il est l’homme le plus populaire et le plus admiré du pays, et qu’ils sont juchés sur un baril de poudre.

Ils vont placer à la présidence un personnage sénile, corrompu, et sans légitimité (la moitié de la population pense que l’élection a été volée à Trump) et ne cherchent pour l’heure aucunement à calmer le jeu, bien au contraire.

Certains commentateurs parlent de guerre civile, et on peut dire que, si une guerre civile armée semble peu probable, une guerre civile plus feutrée est d’ores et déjà en cours dont nul ne peut dire à quoi elle pourrait mener.

Jamais depuis plus d’un siècle les États-Unis n’ont été dans une situation semblable.

Une question peut se poser: la démocratie américaine survivra-t-elle en 2021?

Et si on veut répondre par l’affirmative, on peut se demander: dans quel état sera la démocratie américaine dans quelques mois?

Cette situation concerne les États-Unis, bien sûr, mais le statut des États-Unis sur la planète fait qu’elle concerne aussi le reste du monde.

Voir que cette situation est décrite de manière mensongère dans les grands médias européens n’a rien de surprenant: quasiment tout ce qui se dit ou s’écrit sur les États-Unis dans les grands médias européens depuis l’élection de Donald ­Trump est mensonger.

Voir que cette situation est traitée dans les grands médias européens avec une légèreté désinvolte n’est pas surprenant non plus, mais ne peut qu’inquiéter.

Il faut un degré très élevé d’inconscience pour ne pas percevoir que cette situation peut avoir de graves conséquences pour la planète entière.