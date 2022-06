La désinformation sur les États-Unis

La plupart des journalistes français ont accueilli l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche avec une joie non dissimulée.

Dix-sept mois plus tard, ils pourraient regarder en face les multiples désastres résultant de l’action de l’administration Biden.

Ceux d’entre eux qui sont correspondants à Washington seraient à même de parler de l’inflation effrénée qui crée d’immenses difficultés pour les familles pauvres et pour celles de la classe moyenne inférieure.

Ils pourraient aussi parler de l’insécurité qui monte en flèche, des très lourdes conséquences de l’immigration illégale massive et incontrôlée qui résulte de la quasi-abolition de la frontière avec le Mexique.

Ceux qui s’occupent des dossiers internationaux pourraient, eux, garder en mémoire la débâcle en Afghanistan, noter les nombreux camouflets diplomatiques infligés aux États-Unis par la Chine.

Ils pourraient rappeler que l’administration Biden n’a strictement rien fait pour tenter de dissuader Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine et noter que l’administration Biden n’a apporté son soutien à l’Ukraine que tardivement, quand il est devenu clair que l’armée russe ne réussirait pas à prendre Kiev, que l’armée ukrainienne résistait et que Volodymyr Zelensky se conduisait en véritable homme d’État.

Ils pourraient aussi souligner que l’attitude d’apaisement de l’administration Biden vis-à-vis du régime des mollahs en Iran crée les conditions d’une déstabilisation grave au Proche-Orient.

Rien de tout cela n’est fait.

La population française n’est pas informée des actions et décisions de l’administration Biden aux États-Unis.

Elle n’est pas davantage informée des aspects délétères de la politique étrangère suivie par l’administration Biden.

Ce qui signifie que la population française ne peut trouver dans les médias français la moindre possibilité de comprendre des données pourtant cruciales pour le futur du monde.

C’est tout juste s’il est dit quelquefois que Joe Biden n’est pas en pleine possession de ses moyens intellectuels.

Les mensonges et les maquillages de la réalité qu’on trouve dans les médias de gauche américains se retrouvent dans tous les médias français, qu’ils soient de gauche ou de droite.

Et, s’il s’agit de Trump, les médias français reproduisent docilement toute la désinformation que colportent les médias de gauche américains.

Les fraudes électorales en novembre 2020 ont été massives et sont maintenant très documentées.

Les médias de gauche américains pratiquent l’occultation sur le sujet.

Les médias français pratiquent la même occultation.

L’entrée de manifestants le 6 janvier 2021 dans le bâtiment du Congrès a été un coup monté, et n’a pas un seul instant été une tentative de renverser la république américaine.

Les médias de gauche américains mentent de manière éhontée sur le sujet, et se placent entièrement au service du parti démocrate, qui se conduit sur le sujet comme un parti aux intentions totalitaires.

Les médias français reprennent les mensonges éhontés des médias de gauche américains et se placent eux-mêmes au service du parti démocrate, en feignant de ne pas voir qu’il est devenu un parti aux intentions totalitaires.

Une commission du Congrès constituée en violation de toutes les règles juridiques américaines utilise de faux documents, des vidéos tronquées, des témoignages qui ne prouvent rien, et profère des accusations diffamatoires contre Donald Trump.

Les médias de gauche américains reproduisent les accusations diffamatoires et occultent la violation de toutes les règles juridiques américaines, le recours à des faux documents et à des vidéos tronquées et le fait que les témoignages ne prouvent rien.

Les médias français reprennent aveuglément ce qu’ils trouvent dans les médias de gauche américains.

Le but du parti démocrate américain est visiblement de tenter de se maintenir au pouvoir à tout prix et de mener une opération de démolition de son principal adversaire politique par tous les moyens.

Le but des médias de gauche américains est de permettre au parti démocrate de se maintenir au pouvoir à tout prix et d’inciter à la haine contre Trump sans se préoccuper de la vérité.

On pourrait aisément penser que c’est aussi le but que se donnent les médias français.