La deuxième révolution américaine?

Ceux qui ont suivi le coup d’État permanent lancé dès la victoire de ­Trump ne sont qu’à demi surpris devant le braquage du 3 novembre.

Le coup d’État implique les GAFA, censeurs coordonnés, et les gros médias activement désinformateurs, des élus démocrates (et quelques républicains) locaux et fédéraux, ainsi que les milliardaires mondialistes qui ont les moyens de se faire obéir des « élites » utiles (comme de dicter leur ligne éditoriale aux rédactions).

M

ais, la surprise, c’est que cet assaut final est mondialisé.

Trump a plusieurs tares indélébiles pour ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur : a) Désespérément incorruptible. b) Irrespectueux de la morale nouvelle qui veut en finir avec les conventions traditionnelles comme avec les États-nations. c) Absurdement respectueux de ce document indéfendable qu’est la Constitution américaine. D) Obstinément hostile aux organismes internationaux et accords multilatéraux, etc.

Entre autres traits que réprouve la «communauté internationale» dans sa marche vers la «Great reset» et le partenariat avec le Parti communiste chinois.

C’est sans doute pour cela que la presque totalité des chefs d’État et de gouvernement se sont bousculés pour féliciter le vainqueur apparent de l’élection présidentielle.

Si Trump prévalait, imagine-t-on les GAFA, les médias et les chefs d’État étrangers s’excuser?

Or Biden n’est toujours que l’Oint des médias, qui l’appellent obséquieusement «le président élu» et continuent de déclarer devant des preuves dirimantes « qu’il n’y a aucune preuve » de fraude. Cela rappelle Marcel Duchamp: «Ceci n’est pas un urinoir», en exposant un urinoir!

Mais les malfaiteurs ont laissé leur ADN partout permettant aux enquêteurs de découvrir l’inimaginable. Les logiciels étrangers, qui ont coûté très cher aux électeurs-contribuables et qui ont «converti» par centaines de milliers des voix Trump en voix Biden, sont au cœur des ingérences étrangères.

De la Constitution découlent des lois qui régissent clairement le déroulement de l’élection présidentielle, toutes bafouées dans une dizaine d’États, avant, pendant et après le vote du 3.

Lors de l’élaboration de ces lois, les Pères Fondateurs ont prouvé leur sagesse visionnaire. Alexander Hamilton, en rédigeant Federalist 68, avait paré à ce qui pourrait se produire 200 ans après lui: corruption totale du processus et influence étrangère. Le Collège fut donc conçu comme mécanisme de sécurité afin de corriger les irrégularités grossières qui pourraient annuler le vote populaire.

Aussi, l’élection du président des États-Unis dépend-elle maintenant de la vertu et du courage des législateurs des États à problème. Ils doivent désigner des grands électeurs en conformité avec les 73 millions de votes « propres » de Trump et non certifier le crime, les quelque 78 millions du vote «populaire» dont l’impopulaire Biden se vante, alors que 3 millions lui proviennent du «vote des morts» et quelque 10 autres millions déjà ont été prouvés frauduleux.

C’est l’énormité et le caractère transnational de ce scandale qui rend pessimiste.

Les législateurs auront à subir des pressions terribles de la part des criminels électoraux. Les avocats de Trump sont harcelés et menacés au point d’avoir dû être placés sous protection fédérale. Plusieurs célébrités politico-médiatiques de l’ultra-gauche parlent d’une liste de personnes à «éliminer», socialement, et peut-être physiquement. Leur Trump Accountability Project vise à « demander des comptes à Trump et à tous ceux qui auront travaillé pour lui, l’auront approuvé, ou simplement voté pour lui».

C’est une situation révolutionnaire qui dépasse les personnes de Trump et (du misérable) Biden.

En 1776, les colons américains se sont révoltés contre la tyrannie aimable de George III. En 2020, les néo-marxistes veulent annihiler l’œuvre sans égale des Fondateurs pour imposer leur tyrannie totalitaire.

Nous gardons foi en Trump et en tout ce qu’il reste de décent en Amérique.

Ses avocats vont fournir des preuves légistes irréfutables mais n’oublions pas qu’en 1995, OJ Simpson fut acquitté d’un double meurtre sanglant malgré la multiplicité de preuves par l’ADN contre lui.

Version Longue :

La deuxième révolution américaine ?