La France face à l’agression d’Israël par le Hamas

Ce qui se passe en Israël se trouve décrit par les médias français avec la lâcheté habituelle.

L’action de guerre lancée par le Hamas se trouve minimisée, alors que des centaines de missiles ont été lancées en direction de populations civiles.

L’action défensive menée par l’armée israélienne est, par contre, fustigée, et accusée de faire des victimes au sein de la population de Gaza, que l’armée israélienne s’efforce de ne pas toucher.

Le Hamas, organisation terroriste islamique à buts génocidaires, n’est que rarement appelé organisation terroriste islamique, et se trouve ici ou là qualifié d’organisation de «résistance», sans que soit dit contre quoi le Hamas est censé «résister».

Or, le Hamas n’a jamais caché qu’il voulait l’annihilation de l’État d’Israël et de sa population, dans un immense bain de sang.

Les journalistes qui parlent de la situation le savent, mais évitent délibérément de le dire.

Et ce n’est pas le seul écart de vocabulaire que les journalistes en question commettent.

Bien que la ville de Jérusalem soit réunifiée depuis longtemps, ils parlent de «Jérusalem Est occupée», et décrivent les habitants juifs de l’est de Jérusalem comme des «colons».

En termes clairs, cela s’appelle de l’incitation à la haine, et il y a dans tout ce que je peux lire ou entendre une incitation à la haine anti-israélienne très perceptible.

Il y a, sous-jacent à ce discours d’incitation à la haine, des relents venus de la «politique arabe de la France», qui a impliqué pendant des années que la France fustige Israël aux fins de se rapprocher du monde arabo-musulman.

On discerne aussi derrière ce discours médiatique et politique lénifiant une influence venue de l’islamisation de la France, qui conduit ceux qui dirigent les médias et ceux qui gouvernent le pays à se montrer prudents et à ne pas prendre le risque d’embraser les «banlieues de l’islam».

Ce qui doit être regardé en face est que ce à quoi Israël se trouve confronté n’est, sous de nombreux aspects, pas très différent de ce à quoi la France est confrontée (comme d’autres pays européens, mais davantage que d’autres pays européens, car la France est le pays le plus islamisé d’Europe).

L’islam est essentiellement conquérant, prédateur, et ne peut coexister paisiblement avec ce qui n’est pas lui de manière durable, sauf s’il trouve en face de lui des gens imprégnés de force et de détermination.

Israël est gouverné par des gens de ce genre, et le Hamas est en train de payer très cher l’action de guerre qu’il a lancé.

Il est en train de subir un écrasement tel qu’il lui faudra des années pour se redresser.

Israël avait pourtant averti le Hamas de ce qui l’attendait s’il passait à l’attaque et les dirigeants israéliens pensaient que cette dissuasion fonctionnerait et empêcherait l’attaque.

Elle n’a pas fonctionné, ce qui montre qu’avec des fanatiques, la dissuasion ne suffit pas toujours.

La France est gouvernée par des gens qui n’ont ni force ni détermination, et qui veulent obstinément imaginer que l’islam n’est ni conquérant ni prédateur.

Elle n’a pas en face d’elle une menace équivalente au Hamas, mais elle pratique une «prudence» vis-à-vis de bandes ethniques qui la conduit vers l’acceptation d’attaques de basse intensité, de meurtres, de décapitations, l’abandon de territoires entiers à la loi islamique.

Elle a connu des attentats atroces, et on peut, hélas, penser qu’elle en connaîtra encore.

Je dois ajouter, car c’est très important, que les dirigeants israéliens pensaient aussi que la population musulmane israélienne, qui jouit en Israël d’une liberté sans équivalent dans le monde musulman, était en voie d’intégration.

Des musulmans israéliens qui semblaient très intégrés ont, en un instant, basculé dans la violence, tué, pillé, incendié, et montré que leur identité était essentiellement islamique.

Les dirigeants israéliens vont en tirer les leçons et agir.

La France est peuplée de musulmans qui semblent intégrés et de musulmans qui ne sont pas intégrés du tout, et nombre de musulmans français ont montré à de nombreuses reprises qu’ils pouvaient en un instant basculer dans la violence, tuer, piller, incendier, et montrer, eux aussi, que leur identité n’a cessé d’être islamique.

Les dirigeants français ne tirent aucune leçon et n’agissent pas.

Si l’action ne vient pas, la suite est aisée à imaginer.