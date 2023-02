La France, servile vassale ? Un autre point de vue

Dans le n° 1381, M. Myard ressert aux lecteurs le couplet habituel des indulgences plénières accordées à M. Poutine par ses soutiens.

Il critique les premières sanctions prises contre la Russie en 2014 en réponse à l’annexion de la Crimée et au soutien militaire du groupe russe Wagner apporté aux insurgés du Donbass.

Mauvaise idée, dit-il, car cela « internationalise le conflit plutôt que le circonscrire ». Il regrette donc qu’on n’abandonne pas la victime à son sort ; car c’est toujours comme cela qu’on localise un conflit. « Politique de gribouille car c’est nuire à nos propres exportations. »

La politique de gribouille, c’est de ne pas réagir à une agression. C’est ce qu’on a fait en 1938 ; on a vu la suite. Les accords de Minsk « n’avaient pour objectif en réalité que de donner le temps à l’Ukraine de s’armer ». Vu ce qui se passait dans une de leurs provinces, ils auraient été bien sots de ne pas se préparer à des lendemains difficiles.

« Coup d’État de Maïdan à Kiev, à l’évidence fomenté par les Américains. » Encore un coup de la CIA ? On la voit partout, alors pourquoi pas là ? Mais les services russes devaient être à la manœuvre aussi, non ? Alors serait-ce qu’ils ont seulement été moins bons ? Et pourquoi les Ukrainiens n’ont-ils pas réélu ensuite un président pro-russe, si cela avait été leur souhait ?

« Cette guerre est indubitablement voulue par Washington afin de mettre les vassaux européens sous leur coupe dans l’OTAN. » Peut-on lui objecter que, depuis quelque temps, la préoccupation américaine n’est plus la Russie mais la Chine, et que les moyens et l’argent dépensés ici sont autant de moins pour là-bas ? Peut-il enfin admettre qu’aucun État n’est « obligé » d’adhérer à l’OTAN ? Peut-il admettre aussi que ce sont les anciens satellites soviétiques qui, redevenus indépendants après près de 50 ans de domination russe, ont cherché une protection dans l’OTAN ; alliance qui regroupe 30 nations dont il est absurde de prétendre qu’elles sont toutes asservies aux États-Unis ? Même la Finlande et la Suède, neutres depuis longtemps, souhaitent leur adhésion – sous la menace américaine elles aussi ?

M. Myard nous épargne peu des arguments fallacieux tant prisés par les soutiens de M. Poutine. « Il n’est pas le seul responsable de cette guerre par proxy qui doit se terminer rapidement pour épargner des milliers de victimes civiles ou militaires. » Ah oui ! Et comment ? En demandant aux Ukrainiens de bien vouloir s’amputer de territoires que les Russes eux-mêmes ont reconnus comme ukrainiens ?

C’est vrai qu’ils ont déjà eu le mauvais goût de faire échouer le coup de force qui devait en quelques jours faire basculer le pays dans les bras de M. Poutine appelé au secours. Cela nous rappelle que, dès 1936, beaucoup en France trouvaient aussi des circonstances atténuantes à M. Hitler venu au pouvoir en raison, disaient-ils, de la rudesse du traité de paix imposé à l’Allemagne en 1919. Autrement dit, alors comme maintenant, l’agresseur avait été obligé d’agresser ?

Peut-on enfin faire remarquer que les territoires envahis sont ukrainiens, que les villes détruites sont ukrainiennes, que les victimes civiles sont ukrainiennes, que les millions de réfugiés sont ukrainiens ? En regard, pas une vitrine de brisée en Russie. « Ce n’est pas en livrant des armes que l’on pourra trouver une solution politique. » Bien sûr que si. Ce n’est que si l’Ukraine n’est pas vaincue qu’une solution politique acceptable sera trouvée. Sinon, ensuite, à qui le tour ?

En fait, M. Myard n’arrive pas à admettre que l’agresseur est russe. Comme beaucoup, dont je faisais partie, il a sans doute pensé que la Russie évoluait depuis 1991 vers un régime qui la rapprochait de nos conceptions de gouvernement démocratiques, et qui pouvait faire oublier les tentations hégémoniques de l’URSS. Malheureusement, il n’en est rien.

Par cette invasion, M. Poutine, dont on a sans doute trop vite oublié qu’il est un pur produit de la plus puissante officine du PC soviétique, a jeté le masque et montre qu’il se veut héritier des tsars et des premiers secrétaires du PC d’antan. Je partage la déception de M. Myard – que le bruit des canons du 24 février 2022 aurait dû réveiller. Les rêves d’une Europe apaisée s’éloignent pour longtemps mais la faute en revient tout entière à M. Poutine. Revivifiée par M. Poutine qui disait la craindre, l’OTAN seule nous protège vraiment.

Il n’y a qu’une seule menace en Europe et elle est russe. Notre propre intérêt est que l’Ukraine ne soit pas vaincue.