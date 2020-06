La gauche, ses dogmes et ses lubies

Je décrivais la semaine dernière la situation aux États-Unis, et je disais qu’elle était grave et porteuse de dangers extrêmes pour le pays.

Après les émeutes, la suite a pris place.

Elle a, partout où la gauche peut imposer ses dogmes et ses lubies, des allures de révolution culturelle maoïste.

Des élus démocrates s’agenouillent pour se « repentir du mal » censé être fait aux Noirs (mais ne disent, bien sûr, pas un mot des Noirs qui ont été assassinés par des émeutiers).

D’autres élus démocrates vont laver les pieds de militants de Black Lives Matter.

Les Noirs sont poussés à haïr les Blancs et à agresser les policiers.

Le conseil municipal de Minneapolis, ville qui vient d’être saccagée, a décidé de la dissolution de ses forces de police.

Et la ville de New York a réaffecté la moitié du budget de sa police à l’animation socio-culturelle.

Un quartier entier de Seattle a été abandonné au contrôle des gauchistes Antifas.

Des statues sont envoyées à la casse et les Pères fondateurs du pays sont sur la liste de ceux qu’il faudrait jeter intégralement à la poubelle.

George Floyd, qui a été assassiné, mais qui n’en était pas moins un homme au passé criminel éloquent, et qui était au moment de son assassinat en possession de sachets de cocaïne destinés à la vente, a eu des funérailles dignes d’un chef d’État.

Des demandes sont énoncées visant à ce que des livres soient éliminés à jamais des bibliothèques, et le film « Autant en emporte le vent » vient d’être retiré des catalogues.

Ce qui se passe aux États-Unis se retrouve en Europe, et tout particulièrement en France, où la police est insultée et qualifiée de raciste, et où l’expression Black Lives Matter se retrouve dans des manifestations.

Nul, en France, n’a l’idée de dissoudre la police, mais il est envisagé d’imposer aux forces de police des règles telles qu’il va devenir impossible pour un policier d’interpeller un Arabe ou un Noir sous peine de risquer le blâme ou la révocation.

Le portrait de George Floyd est omniprésent.

Et des statues ont été maculées de peinture et de graffitis injurieux.

Un petit truand de banlieue appartenant à une famille de criminels, Adama Traoré, est devenu le George Floyd français, bien que tout indique qu’il n’a pas été tué par les gendarmes.

Aux États-Unis, il y a au moins, pour sauver le pays du naufrage, un Président et un gouvernement dignes de ce nom qui rappellent ce que sont les valeurs, la nécessité pour une société civilisée de les respecter, et l’importance de la loi et du maintien de l’ordre.

La presse de gauche américaine, qui représente 80 % de la presse américaine, se range résolument du côté des dogmes et des lubies de la gauche, et se montre la fervente adepte de ce qui a des allures de révolution prolétarienne maoïste.

En Europe occidentale, et en particulier en France, il n’y a pas de dirigeant politique digne de ce nom au pouvoir, et le gouvernement français, qui avait déjà montré à quel point il était composé de gens grotesques et parfois ignobles, en rajoute dans le grotesque et l’ignoble.

Ces derniers jours, Christophe Castaner a craché sur les forces de police qu’il est censé diriger et s’est incliné devant les hordes gauchistes – attitude qui contraste avec le traitement violent qu’il a réservé aux gilets jaunes.

Nicole Belloubet s’est prosternée devant les exigences de la famille Traoré.

Emmanuel Macron, qui tient à montrer qu’il est le chef de ces gens et qu’il est aussi grotesque et ignoble qu’eux, a proposé de recevoir les Traoré, qui ont, pour l’heure, refusé.

La presse de gauche européenne, et en particulier la presse de gauche française qui représente 90 % de la presse française, se range résolument du côté des dogmes et des lubies des gauches américaine et française et se montre la fervente adepte de ce qui a des allures de révolution prolétarienne maoïste aux États-Unis.

Elle insulte et diffame Donald Trump et le gouvernement américain, bien sûr.

Je disais la semaine dernière que la civilisation occidentale faisait l’objet d’un assaut dans tout le monde occidental et qu’il fallait regarder cet assaut en face et le combattre résolument. C’est plus que jamais indispensable et urgent.