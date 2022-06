La monarchie britannique et la république française

Comparons. La monarchie britannique incarnée par la reine Elizabeth II est un modèle exceptionnel. La reine âgée de 96 ans n’a cessé de donner à son peuple et au monde entier le spectacle de la dignité et du courage dans un cadre royal fait de grandeur et de perfection.

La république française est, quant à elle, incarnée par une suite de politiciens qui, en disant le moins, étonnent et parfois font rire.

Prenons le cas bien connu de ce président qui, il y a quelques années, quittait l’Élysée en cachette, assis à l’arrière de la pétrolette officielle pour retrouver son amie du moment. « Momo, tu connais l’adresse ? Rue du cirque … »

Imaginons Sa Majesté la reine Elizabeth II, à cheval sur le siège arrière d’une pétrolette royale, disant au Pakistanais : « Momo, chez mon copain, Circus Street … »

Ce n’est pas, en tout cas, la reine Elizabeth qui, à 3 heures du matin, aurait un accrochage dans sa voiture revenant d’une rencontre avec un « copain ». Pour le président français, il s’agissait d’une rencontre avec une vedette de cinéma, ou d’une tentative de rencontre.

Un autre président s’affichait, il n’y a pas si longtemps, avec une vedette de cinéma italienne. « Pourquoi, moi aussi, je ne ferai pas la galipette », aurait dit ce président connu pour sa démagogie tous azimuts.

Franchement, on ne peut pas dire que ces hautes personnalités de notre république forcent le respect. Elles nous font plutôt rigoler. Je me souviens aussi d’un président, non pas de la république, mais de l’assemblée, auquel on présentait des ballets roses animés par de toutes jeunes filles qui dansaient nues. Ce président devait être un artiste !

Assurément, le personnel politique de la Grande-Bretagne n’est pas à l’abri de scandales, mais cela reste à l’entresol. La reine, elle, est tout simplement irréprochable.

La famille royale britannique, au balcon de Buckingham, avec enfants et petits-enfants, force aussi le respect et la sympathie. La famille républicaine au balcon ? Quel balcon ? De cette famille-là, il vaut mieux ne pas parler.

Sa Majesté, la reine de Grande-Bretagne, roule carrosse, entourée de horse guards en grand uniforme. Notre président, lui, a pour carrosse, outre sa pétrolette, une simple voiture dont on veille à ce qu’elle ressemble à toutes les autres. S’il roulait en carrosse, il faudrait un carrosse blindé, tiré par des chevaux équipés de gilets pare-balles.

Le palais du président de notre république n’est pas rue du Cirque, mais rue de l’Élysée, une rue discrète que l’on peut emprunter sans savoir qu’elle mène au palais républicain. Pourquoi alors ne résiderait-il pas à Versailles ? Oh là, Monsieur, vous n’y pensez pas : le palais de Versailles a été le palais des rois dont nous nous sommes débarrassés en égorgeant le roi et la reine et en tuant leur enfant, le dauphin, à la suite de mauvais traitements. Ainsi est née la république, dans le sang et dans la boue. C’est pourquoi l’on dit que la république française tient tant aux droits de l’homme !