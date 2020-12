La plupart des journalistes français sont des imposteurs!

À l’évidence, la quasi-totalité des journalistes français brûlent d’impatience à l’idée que Joe Biden pourrait être bientôt Président des États-Unis.

Ils l’appellent «Président élu», comme les grands médias de gauche américains.

Ils oublient qu’il n’est pas du tout Président élu en ce moment, puisque ne comptent que les résultats pleinement validés et qui ne font l’objet d’aucune contestation.

Or ces résultats non contestés donnent, au moment où j’écris, 227 grands électeurs pour Joe Biden et 232 pour Donald ­Trump: il en faut 270 pour accéder à la présidence.

Ils oublient que l’officialisation des résultats aura lieu le 14 décembre et pas avant, et ce seulement si Joe Biden ou Donald Trump arrive au chiffre de 270 grands électeurs.

Ils utilisent des chiffres et des cartes des États-Unis qui attribuent à Joe Biden plus de 300 grands électeurs, et prennent leurs désirs pour des réalités.

Ils disent même qu’il n’y a eu aucune fraude, strictement aucune.

Quand les fraudes massives et très organisées qui ont eu lieu sont mises au jour, preuves à l’appui, ils gardent le silence ou mentent.

Quand des gens témoignent sous serment et décrivent ce qu’ils ont vu, de manière précise et concrète, ils les traitent de «complotistes».

Parce que Rudy Giuliani s’occupe de rassembler les preuves et de recueillir des témoignages, ils le décrivent comme un crétin, ce qu’ils font depuis quatre ans concernant Donald Trump lui-même.

Ils jettent par-dessus bord la vérité, la justice, le droit, ce qui pourrait rester en eux d’honnêteté (à vrai dire pas grand-chose).

Ils seraient à l’évidence tout à fait prêts à accepter qu’un homme accède à la présidence des États-Unis d’une manière totalement viciée, et sur la base de ce qui ne peut être décrit autrement que comme un coup d’État (la tentative de prise de pouvoir dans une société démocratique par des moyens non démocratiques).

Ils ne disent strictement rien du passé de Joe Biden et de ce qui fait de lui l’homme politique le plus corrompu des États-Unis aujourd’hui.

Ils ne disent rien non plus de ses problèmes de sénilité, qui le conduisent souvent à finir ses phrases dans une bouillie verbale inintelligible.

Ils le regardent à l’évidence avec les yeux d’un amour éperdu.

Ce qui les séduit est sans doute le programme que le parti démocrate, devenu un parti d’extrême gauche, entend mettre en œuvre si Joe Biden arrive effectivement au pouvoir.

Économiquement, ce program­me, à coups de hausses d’impôts et de réglementations proliférantes, replongerait les États-Unis dans la récession et ferait remonter le chômage et la pauvreté.

Mais ils aiment les pauvres et les chômeurs et se réjouiraient s’ils étaient plus nombreux, et cela leur permettrait de réaliser des reportages sur «le déclin des États-Unis».

En politique étrangère, ce programme se ferait une priorité de lever toutes les sanctions américaines pesant sur l’Iran et sur la Chine.

L’Iran ayant été le principal financier du terrorisme islamique jusqu’au moment où Donald ­Trump a mis en place les sanctions qui le frappent, cela conduirait sans doute à une recrudescence des violences, voire à une guerre au Proche-Orient. Et la Chine ayant des projets d’hégémonie mondiale, elle pourrait à nouveau avancer.

Mais une guerre au Proche-Orient permettrait sans doute des reportages de guerre; et l’avancée de la Chine vers l’hégémonie mondiale permettrait, elle, de bien beaux reportages sur les «accomplissements du communisme».

Ils devraient néanmoins se méfier et se souvenir du vieux dicton qui dit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué – et Trump est bien vivant.

Ils l’ont tant détesté qu’ils le sous-estiment et qu’ils ne voient pas que les États-Unis sont un état de droit, que des fraudes aussi massives et flagrantes que celles qui ont eu lieu les 3 et 4 novembre ne peuvent être entérinées si aisément.

Des avocats agissent pour que le droit soit respecté. Ils n’ont pas du tout dit leur dernier mot.

Si Trump gagne, ce qui est toujours possible, les journalistes français susdits pourront trépigner, ils apparaîtront néanmoins comme ce qu’ils sont depuis longtemps: des propagandistes et des imposteurs. Qui en France les lit ou les écoute encore en pensant apprendre quelque chose?