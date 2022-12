La république américaine en danger

Grâce au rachat de Twitter par Elon Musk, et grâce à la révélation par Elon Musk des multiples activités illicites de Twitter, de nombreux dossiers se trouvent mis au jour.

Les grands médias américains font leur possible pour ne pas parler de ces dossiers.

Mais il leur est impossible de pratiquer une dissimulation complète et ils parlent donc un peu, de manière édulcorée.

Les grands médias français font la même chose.

Quasiment rien n’a été dit dans les grands médias américains et français sur la collaboration étroite entre Twitter et le FBI pour diffamer et déstabiliser Donald Trump, puis pour dissimuler les fraudes perpétrées lors de l’élection présidentielle de novembre 2020 : ces sujets restent tabou.

Il en va de même pour ce qui concerne les événements du 6 janvier 2021 au Capitole à Wash­ington.

Mais il s’en dit un peu plus sur ce qui concerne l’ordinateur oublié par Hunter Biden chez un réparateur en 2019.

Il y a une raison à cela : en janvier 2023, la Chambre des représentants va passer aux mains des républicains, et une commission d’enquête sur le sujet va se trouver mise en place.

Les défenseurs de l’administration Biden ne peuvent nier que Twitter, comme les autres médias sociaux, a occulté le contenu de l’ordinateur de Hunter Biden, et a même fait circuler de fausses informations, disant que c’est un ordinateur « produit » par les services de renseignement russes.

Ils ne peuvent nier maintenant que Hunter Biden est coupable de multiples crimes.

Ils peuvent tout juste tenter de diminuer sa responsabilité.

Et il est une personne qu’ils entendent défendre par tous les moyens : Joe Biden.

Si Hunter Biden devait être mis en examen, jugé, condamné, cela leur déplairait, mais la mise en cause de Joe Biden aurait d’autres conséquences.

Imaginez !

Un Président des États-Unis accusé de corruption, de liens criminels avec des puissances étrangères !

Il serait difficile d’éviter une procédure de destitution qui, à la différence de celles qui ont visé Donald Trump, serait pleinement fondée.

Il serait établi aussi que le parti démocrate et le FBI savaient, plusieurs mois avant l’élection présidentielle de novembre 2020, que Joe Biden était coupable de crimes et pouvait être tenu par la principale puissance ennemie des États-Unis aujourd’hui, la Chine communiste.

Cela signifierait que le parti démocrate s’est conduit de manière criminelle et a installé à la Maison Blanche un criminel tenu par la Chine communiste.

Cela signifierait que le FBI a laissé faire et s’est conduit en complice actif.

Cela signifierait que le parti démocrate serait exclu du pouvoir pour longtemps, et que le FBI devrait être restructuré.

Ce serait une véritable révolution dont il est difficile de mesurer toutes les conséquences. Les défenseurs de l’administration Biden vont donc défendre Joe Biden jusqu’au bout et tenter de limiter les dégâts.

Il n’empêche, et ce sera inscrit dans les livres d’histoire.

Oui, Joe Biden a été, pendant des années, à la tête d’une famille criminelle, et a dirigé un réseau international de corruption et de trafic d’influences.

Oui, Joe Biden est tenu par la Chine communiste.

Oui, le parti démocrate américain savait tout cela et a quand même installé Joe Biden à la Maison Blanche.

Cela montre que ce parti n’est pas seulement devenu un parti d’extrême gauche anti-américain, mais est aussi un parti criminel.

Car couvrir des crimes graves, et installer en position suprême un criminel, est criminel.

Oui encore, le FBI savait, et est lui-même coupable d’activités criminelles.

Au lieu de se diviser, le parti républicain américain devrait se mobiliser pour exiger que les institutions, la démocratie, la justice soient rétablies aux États-Unis et agir pour que les États-Unis ne sombrent pas.

Pour l’heure, il ne le fait pas.

Seul Donald Trump évoque le sujet et dit ce qui doit l’être, et tout est fait pour que ce qu’il dit soit ignoré.

Au vu du rôle et du statut des États-Unis sur la planète, ce doit être dit face à l’antiaméricanisme ambiant et myope qui règne en France : si les États-Unis sombraient, ce serait sans doute la liberté qui sombrerait avec eux, et le monde entrerait dans une période barbare dont la guerre atroce de la Russie contre l’Ukraine ne serait qu’un avant-goût.