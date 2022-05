La situation en Ukraine devient très dangereuse

Il était sans doute depuis longtemps dans l’intention de Vladimir Poutine d’envahir et de soumettre l’Ukraine.

Il ne l’avait pas fait en 2014 parce qu’il lui fallait d’abord absorber la Crimée.

Il avait juste, à l’époque, soutenu la création de deux petites « républiques » séparatistes dans le Donbass en y installant des milices russes.

Il n’a rien fait sous Donald ­Trump, car Donald Trump l’avait prévenu que, s’il faisait quoi que ce soit, il en subirait les conséquences, et il prenait Trump très au sérieux.

Il a vu que Joe Biden était sénile et faible, et Biden a confirmé sa faiblesse en protestant à peine quand des troupes russes ont été massées sur la frontière de l’Ukraine et en retirant tous les soldats américains du territoire ukrainien.

Poutine a donc lancé l’assaut sur l’Ukraine.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il découvre qu’il s’était lourdement trompé en imaginant que ce serait une guerre brève et facile à mener.

L’armée ukrainienne a résisté, le Président Zelensky ne s’est pas enfui et s’est conduit en homme d’État.

Poutine n’a pu reculer, car cela aurait signifié un échec humiliant pour lui, et il s’est lancé dans une fuite en avant rageuse et destructrice.

Il a demandé à ses soldats, lorsqu’ils se sont retirés de la banlieue de Kiev, de commettre des crimes atroces (il a tenté de nier la responsabilité des crimes dans un premier temps, puis il les a revendiqués en accordant une récompense au régiment coupable des crimes), aux fins sans doute d’effrayer la population ukrainienne. Et il est maintenant accusé de crime contre l’humanité.

Il a fait procéder à des campagnes de bombardement massives qui durent jusqu’à ce jour et cherche à faire un maximum de victimes civiles.

En quelques jours, il a fait rayer de la carte du monde une ville qu’il avait placée en état de siège, Marioupol.

Faute de pouvoir s’emparer de l’Ukraine entière, il entend s’emparer de l’intégralité du Donbass.

Il voulait s’emparer d’Odessa, mais avait besoin pour cela de la marine russe basée à Sébastopol, et les Ukrainiens ont coulé le navire amiral Moskva, ce qui a mis l’ensemble de la marine russe en mer Noire hors de combat.

Les opérations dans le Donbass se passent mal, et quiconque a accès aux données militaires permettant de rendre compte de la situation découvre un peu davantage ce qui était devenu flagrant dès les premiers jours de la guerre : l’armée russe est déficiente sur un plan matériel et subit des pertes humaines très importantes (plus de vingt mille morts désormais, et trois fois plus de blessés).

Ses soldats, qui ne savaient pas jusqu’au dernier moment qu’ils allaient envahir l’Ukraine, sont démoralisés et démotivés.

Les communications interceptées font état de suicides, de mutineries dont les auteurs sont fusillés sur place, d’épuisement physique, de recours à des drogues psychotropes.

Les États-Unis et les pays européens fournissent à l’armée ukrainienne du matériel de plus en plus important en quantité et en qualité.

Poutine est dans une situation où il ne peut pas gagner.

Il sait qu’il ne peut pas perdre sans risquer d’en subir lui-même les conséquences (un dictateur vaincu est le plus souvent un dictateur déchu).

Le résultat de la guerre est effroyable pour l’Ukraine : les destructions infligées au pays se chiffrent en centaines de milliards de dollars, le nombre de morts est inconnu, mais sans doute important.

L’économie du pays est ravagée.

Cinq millions d’Ukrainiens sont en situation de réfugiés.

Poutine est en très mauvaise posture.

Il menace de recourir à l’arme nucléaire. On peut penser que ce n’est qu’une menace, mais nul ne peut savoir ce que peut faire un dictateur acculé, qui risque de perdre sa place et sa vie.

La situation est désormais très dangereuse pour le monde.

Le choix des États-Unis et des dirigeants européens est de laisser l’armée russe s’épuiser, et l’effet des sanctions contre la Russie s’accentuer, jusqu’à ce que vienne l’effondrement.

Les dirigeants européens imaginaient que la paix pourrait durer sur le continent européen.

Ils doivent discerner maintenant qu’un dictateur a souvent un esprit de prédation et que si les circonstances s’y prêtent, le pire peut survenir.

Ils détestaient Trump et préféraient Biden.

Ils ont Biden. J’espère qu’ils sont satisfaits.