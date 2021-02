La vérité sur Joe Biden

La presse française étant en pâmoison devant Joe Biden, et publiant des biographies qu’on croirait écrites par des journalistes de «Gala» ou de «Voici» parlant d’un chanteur pour adolescents attardés, il me semble utile de rappeler quelques vérités sur celui qui est devenu le 46e Président des États-Unis, pour le malheur du monde.

Joe Biden a derrière lui un demi-siècle de vie politique et, si vous cherchez ce qu’il a accompli de marquant pendant tout ce temps, vous aurez les plus grandes difficultés à trouver, car il n’a peu ou prou rien fait.

Si vous cherchez chez lui une idée originale, vous n’en trouverez pas non plus.

Joe Biden est la quintessence du politicien médiocre et vide.

Si vous creusez un peu davantage, vous trouverez quelques détails intéressants.

Joe Biden a fréquenté de très près au début de sa vie politique un certain Robert Byrd, qui fut sénateur de West Virginia et qui fut aussi l’un des plus haut gradés au sein du Ku Klux Klan.

Cela permet de rappeler que le parti démocrate a été le parti du racisme et de la ségrégation raciale jusqu’au moment où Lyndon Johnson en a fait le parti qui a placé les noirs en position d’assistés permanents en leur accordant des allocations sociales massives – ce que de grands intellectuels noirs ont appelé les chaînes esclavagistes d’une «nouvelle plantation».

Jusqu’au début des années 1980, Joe Biden a multiplié les déclarations racistes et il a, par exemple, dit, lorsque des logements sociaux destinés à loger des familles noires devaient être construits à proximité de sa maison dans le Delaware, qu’il ne voulait pas «vivre dans la jungle».

Quand Barack Obama s’est présenté, il lui a reservé un compliment remarquable, et a déclaré que c’était « le premier noir qu’il rencontrait qui était intelligent et propre».

Apparemment, Barack Obama a apprécié, puisqu’il l’a choisi comme vice-président.

Au cours des élections primaires démocrates de 2020, d’autres candidats ont rappelé aux électeurs que Joe Biden était raciste.

Quand le parti a décidé que Joe Biden serait le finaliste, les autres candidats se sont tus, et le silence sur le sujet règne depuis.

Outre le vide et le racisme qui le caractérisent, Joe Biden a aussi montré un visage antisémite le jour où il s’est autorisé, lors d’une visite du Premier ministre israélien Menahem Begin à Washington, à tenir des propos arrogants vis-à-vis des Juifs et d’Israël – ce qui lui a valu une réponse cinglante de Menahem Begin.

Joe Biden a aussi montré plusieurs fois un visage méchant et vil.

Il a traîné plus bas que terre un juriste absolument remarquable que Ronald Reagan entendait nommer à la Cour Suprême, Robert Bork. Et il est pour beaucoup dans le fait que Robert Bork a dû renoncer.

Au moment où il se conduisait ainsi vis-à-vis de Robert Bork, Joe Biden savait que l’épouse de Robert Bork était à l’hôpital en train de mourir d’un cancer.

Ce genre de détail n’arrête pas un homme tel que Joe Biden.

Quelques années plus tard, il a tenté le même type d’opération contre Clarence Thomas, en y mettant un acharnement dû sans doute au fait que Clarence Thomas est noir, et Clarence Thomas l’a accusé de vouloir le lyncher.

Il a, cette fois, échoué et Clarence Thomas est l’un des plus grands juristes siégeant aujourd’hui à la Cour Suprême.

Dois-je ajouter que Joe Biden s’était auparavant présenté deux fois à la présidence, sans succès?

Il avait, la première fois, recopié in extenso un discours d’un travailliste britannique, Neil Kinnock, en se l’attribuant; la deuxième fois, il avait abondamment menti sur son passé.

À l’époque, les journalistes d’investigation faisaient leur métier. Ce n’est plus du tout le cas.

Dois-je ajouter que Joe Biden est l’un des politiciens les plus corrompus de Washington, qu’il est tenu par la Chine, la principale puissance ennemie des États-Unis, et qu’il est à la tête d’une famille criminelle?

Chacun sait tout cela à Washington, mais ceux qui ont porté Joe Biden au pouvoir sont aussi corrompus que lui, tout aussi tenus par la Chine, tout aussi criminels.

Dois-je ajouter que Joe Biden est atteint de sénilité avancée, et que chacun le sait aussi à Washington?

La plupart des journalistes américains sont contents. La plupart des journalistes français aussi. C’est honteux.