La vérité sur l’invasion du Capitole (6 janvier 2020)

La nouvelle majorité républicaine au sein du congrès a décidé de déclassifier des milliers d’heures d’enregistrement vidéo produit par le Capitole ce jour-là (nommé opportunément « Insurrection day »).

Le journaliste vedette de Fox News, Tucker Carlson, a été choisi pour transmettre au grand public quelques extraits.

Ce qui apparaît alors est très différent de l’histoire que les démocrates ont tenté de nous faire croire et on découvre enfin pourquoi la commission d’enquête très partisane dissimulait ces bandes.

Pour saisir le fond de l’affaire, il faut comprendre que le parti démocrate a toujours redouté un soulèvement du mouvement patriote qui a fait du précédent président son porte-drapeau.

Les Américains sont armés et les débordements pourraient être dangereux pour le pouvoir en place, surtout s’il est permis de douter de sa légitimité.

Aussi, pour contrer ce genre de menace, il importait de « criminaliser » le mouvement MAGA (Make America Great Again, le slogan de campagne de Donald Trump en 2016) et, plus largement, tout opposant à la nouvelle administration.

C’est pourquoi les démocrates ont inventé une histoire intitulée « l’insurrection du 6 janvier » : des milices d’extrême droite extrêmement violentes emmenées par Donald Trump ont organisé une attaque meurtrière du Capitole pour annuler les résultats de l’élection du 3 novembre 2020.

Une insupportable atteinte aux institutions démocratiques. Ce terrible événement qui a causé la mort de plusieurs policiers n’est ni plus ni moins qu’un coup d’État perpétré par le président déchu. Il faut dès lors punir très fermement les coupables et surtout empêcher leur chef de se représenter en 2024.

Ce scénario digne des grandes productions d’Hollywood a été largement répandu dans le monde entier par des médias ravis de contribuer à cette propagande cynique.

En quelques jours, les Américains fiers de leur drapeau étaient devenus de dangereux terroristes qu’il fallait arrêter (certains d’entre eux sont toujours incarcérés) ou, à tout le moins, à surveiller de très près.

Oui mais voilà, les mensonges ne durent qu’un temps. Et celui-ci prit fin le 6 mars dernier lorsque Tucker Carlson a commencé de diffuser les fameuses vidéos tenues secrètes jusque-là.

Nous découvrons alors une réalité très éloignée du récit officiel. Par exemple :

– Donald Trump a appelé ses sympathisants au calme et leur a demandé de rentrer chez eux.

– Ceux qui ont tout de même décidé d’entrer dans le Capitole, l’ont fait pacifiquement (les vidéos sont très claires).

– Les services de sécurité ont collaboré avec les manifestants en les guidant à l’intérieur même du bâtiment ; il n’y a pas eu d’affrontement.

– Les seuls manifestants qui ont été violents sont en fait des agitateurs, identifiés comme Antifas, étrangement présents ce jour-là. Les supporters de Donald Trump ont alors dénoncé leur présence exhortant la foule à ne surtout pas tomber dans le piège tendu.

– Aucun policier n’est mort durant l’événement.

– Le seul décès à déplorer est celui d’une manifestante pacifique, non armée, Ashley Babbit, ancienne militaire de 35 ans ayant combattu en Irak et tuée par un garde du Capitole qui aurait tiré à l’aveugle.

Voilà les faits. Rien que les faits, tels que vous pouvez les vérifier, notamment sur cette vidéo (https://reinfovf.com/video/16499), tirée de l’émission de Tucker Carlson (extraits captés par les caméras sur place à partir de la minute 4:26).

Depuis, ce journaliste qui bat des records d’audience aux USA est devenu l’homme à abattre.

Il est notamment accusé d’être un « ennemi de la démocratie » de mettre en danger la sécurité des institutions américaines. Sa tête est mise à tout prix et Rupert Murdoch, patron de la chaîne, subit une pression énorme depuis une semaine. Encore un magnifique cas d’inversion accusatoire !

Finalement, le plus grand péril pour la démocratie vient toujours du côté de ceux qui prétendent la défendre.