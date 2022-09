L’Afghanistan, le pire endroit du monde

Surtout n’y mettez jamais les pieds ! C’est aujourd’hui, dans ce pays, le pire du chaos : tuerie, anarchie, guerre ethnique et famine, plus les divisions religieuses. En Afghanistan, on est perdant en tout et sur tout.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au temps de la monarchie, l’Afghanistan était un pays agréable et recherché. Le dernier roi était francophone et francophile et l’université avait été confiée à la France. Ainsi, chaque année, des professeurs venaient de Paris pour enseigner quelques heures dans leur discipline. L’Afghanistan, aux portes de l’Inde, était un fleuron de la culture française. C’était pourquoi Georges Pompidou y a fait une visite officielle, saluant ainsi une présence française que beaucoup appréciaient et recherchaient, comme le roi lui-même.

Autre exception : à la suite d’un accord passé entre le roi et Mussolini, un prêtre catholique pouvait exercer son sacerdoce dans le cadre de l’ambassade d’Italie. J’ai bien connu le dernier d’entre eux : le RP Panigati qui, ayant été très proche du pape Jean XXIII, lorsque celui-ci était nonce, était toujours reçu par le Pape lorsqu’il passait à Rome.

Le Vatican s’intéressait de près à l’Afghanistan qui fait partie du sous-continent indien et du Moyen-Orient et qui devint un piège où l’URSS se fit prendre.

Mais le malheur guettait. À la suite de dissensions internes au sein de la monarchie, celle-ci disparut et avec elle la civilisation, l’ordre et le bien-être de chacun. Le chaos s’installa. L’esprit de décolonisation y apporta sa stupidité. Le pays plongea alors dans la guerre et le chaos, dont il n’est pas sorti.

Aujourd’hui, le chaos est tel que la famine s’est abattue sur le pays. On a signalé des cas d’anthropophagie et les fillettes sont vendues pour « mariage » dès l’âge de 10 ans afin que que la famille puisse manger avec le produit de la vente. De façon générale, l’école est interdite aux filles. L’obscurantisme est total.

Dans ce pays en complet désordre, les ingérences étrangères sont évidemment nombreuses. L’URSS est intervenue militairement, combattue par les talibans qu’à l’époque de l’invasion soviétique, les Occidentaux aidaient. Les Américains ont pris la suite avec 2 400 tués et 21 000 blessés. Pour quoi ? Pour rien !

L’Iran frontalier protège la minorité chiite d’origine mongole, mais c’est le Pakistan qui est le principal intervenant. S’étant mis dans la tête que l’Inde les attaquera, les Pakistanais considèrent l’Afghanistan comme leur base arrière où ils pourraient se retirer en cas d’offensive indienne. Ainsi entretiennent-ils les talibans afghans, avec lesquels les relations sont néanmoins tumultueuses.

Ajoutons que d’autres réseaux, encore plus radicaux que les talibans, agissent de leur côté. Ce sont eux qui, à l’été 2021, ont provoqué un attentat à l’aéroport de Kaboul (170 morts afghans et 12 militaires américains tués).

À noter cependant que les Américains gardent un œil ouvert sur ce pays. Ils ont ainsi réussi à abattre l’ultra-terroriste Ayman Zawahiri, chef d’Al Qaïda, au balcon de sa maison de Kaboul, avec un drone parti de loin et d’une précision extrême.

Pour être complet, il faut mentionner le commerce de la drogue, produite dans le nord-est du pays en quantité et en qualité. On comprend donc facilement que, dans ce bourbier, le brave exploitant agricole américain du Wyoming ou du Nebraska refuse que son petit-fils soit tué en Afghanistan, ce lointain pays auquel la majorité du peuple américain est indifférente. Un jour, un ambassadeur de Russie, parlant parfaitement notre langue, m’a confié la même chose : « Nos babouchkas (nos grands-mères) ne voulaient plus que leurs petits-fils disparaissent dans ce pays maudit et il est vrai que la guerre menée en Afghanistan a été l’une des causes de l’effondrement de l’URSS. »

Mon attaché militaire me disait plus simplement encore : « Qu’est-ce qu’on fout dans ce merdier ? »

On peut même se poser la question de savoir si ce pays est solidement constitué. Lorsqu’un Afghan m’était présenté, on me présentait un Pachtoune, un Ouzbek, un Kazakh, issus de la douzaine d’ethnies qui s’entretuaient allègrement de temps en temps.

Oui, je dois le répéter, ne nous engageons en aucune façon dans ce pays en totale anarchie !