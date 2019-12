Le Pape et la dissuasion nucléaire

Le Pape ne fait pas généralement de ses discours des exercices de pastorale qui pourraient ramener au bercail catholique les brebis égarées dans les vastes prairies du matérialisme.

Il préfère les discours politiques comme ceux qu’il a tenus à Hiroshima et Nagasaki lors de son récent voyage au Japon.

Il a mené là-bas une charge contre l’armement nucléaire et exhorté les pays détenteurs de la bombe à détruire leur stock.

Ce discours n’est pas nouveau et d’autres l’ont tenu avant lui.

Mais supposons qu’il soit entendu et que l’on en revienne aux armements conventionnels, qu’adviendra-t-il ?

Avant de répondre, il faut tout d’abord bien voir que les armements conventionnels actuels ne sont pas des arbalètes ni des épées ni même des couleuvrines de la guerre de Cent ans : ce sont des chars, des bombardiers, des porte-avions.

C’est avec ces matériels que les avions du Strategic air command britannique ont rasé Dresde, tuant en une nuit autant de femmes et d’enfants qu’à Nagasaki.

Notre Saint-Père croit-il que les Patton américains ou Tigre allemands étaient pourvus en tourelles de lance-boulettes ?

Pense-t-il que les lancements de torpilles des U-Boot étaient seulement des coups de semonce ?

À toutes ces questions, les réponses sont évidemment négatives.

La guerre conventionnelle est meurtrière. Elle tue des militaires (voir la Première Guerre mondiale), mais atteint également et durement des populations civiles Elle ne laisse derrière elle que ruines, sang et larmes.

Toutes ces considérations, le Pape peut les faire siennes et il le fait probablement.

Mais, comme beaucoup, il est saisi d’une peur irraisonnée et pense que la guerre nucléaire effacerait toute forme de vie sur la terre, tant par ses effets immédiats que par ses conséquences à long terme.

Cette peur est de même nature que celle que les écologistes politisés propagent partout dans le monde à propos des centrales nucléaires.

Elle a cependant des effets bénéfiques. Tous les pays qui ont développé un armement nucléaire ont dans le même temps prévu des sécurités dans la décision de déclenchement et dans l’automaticité de la riposte de sorte qu’un l’éventuel déclencheur est assuré de recevoir une riposte également nucléaire.

Il en résulte qu’un équilibre de la terreur (Je te tiens, tu me tiens) s’est installé – équilibre qui a déjà évité une guerre conventionnelle entre les États-Unis et l’Union soviétique dans les années 60.

Il a aussi, probablement, évité des extensions générales des conflits régionaux que le monde a connus et connaît encore depuis 1945.

Cet équilibre n’est peut-être pas très moral mais il est efficace et doit donc être préservé .