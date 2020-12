Le peuple américain n’acceptera pas un coup d’État

La fraude massive et organisée destinée à chasser Donald Trump du pouvoir aux États-Unis semble, pour l’heure, se révéler la plus forte.

La Cour suprême des États-Unis vient de se coucher devant ceux qui violent la Constitution, et Donald Trump risque d’avoir à quitter la Maison Blanche le 20 janvier 2021, évincé par ce qui doit être décrit comme un coup d’État.

La fraude massive et organisée est le fait du parti démocrate, qui a cessé d’être un parti démocratique.

Elle a été rendue possible aussi par les grands médias américains, qui se sont, depuis quatre ans, transformés en médias de désinformation, et le restent jusqu’à ce jour.

Après avoir déversé sur Donald Trump à jet continu toutes les salissures imaginables et avoir incité à la haine contre lui, ils ont préparé l’opinion à l’idée que Donald Trump serait vaincu, ont dit depuis des mois que, le soir de l’élection, Donald Trump « semblerait avoir gagné », mais qu’un peu plus tard, le résultat s’inverserait, et que Donald ­Trump contesterait l’inversion des résultats et «n’admettrait pas sa défaite».

Ils ont, en parallèle utilisé des sondages biaisés, et présenté Joe Biden d’une manière tellement enjolivée qu’on a pu se demander s’ils n’avaient pas pris des leçons chez les propagandistes de Corée du Nord.

Ils ont affublé Joe Biden dès le surlendemain de l’élection de l’appellation de «Président élu», nié l’existence de la moindre fraude, et ironisé sur les propos de ceux qui disaient que l’élection avait été volée à Donald Trump, ce qui était pourtant la réalité.

La fraude massive et organisée a été rendue possible aussi par le climat de terreur entretenu par les bras armés du parti démocrate, Antifa et Black Lives Matter, qui ont dit que quiconque contestait la défaite de Trump méritait d’être agressé.

Elle a été rendue possible aussi par les juges de gauche mis en place sous Obama, qui ont adopté un comportement de militants et, cessant de se comporter en juges, ont refusé de prendre en compte les preuves de fraude et d’entendre les témoins qui ont osé parler.

Elle a été rendue possible par des juges qui ne sont pas de gauche, mais qui ont eu peur (et cela concerne même les juges de la Cour suprême), et par des politiciens républicains qui ont montré qu’ils méritaient l’appellation de «Republicans in Name Only», Républicains de nom seulement (RINOs).

Ceux qui, cela dit, imagineraient que les dés sont jetés et que les États-Unis se dirigent vers une présidence démocrate paisible se trompent.

D’une part, Donald Trump n’a pas renoncé. Il ne renoncera pas, et ne concédera rien. Il a prêté serment sur la Constitution et, à la différence de la Cour suprême, il prend son rôle très au sérieux. Il se bat et se battra. Jusqu’au bout.

S’il doit partir, il partira la tête haute, et si Joe Biden prête serment, il sera le Président le plus illégitime de l’histoire du pays. Il n’aura pas le peuple américain derrière lui. Plus de la moitié des Américains pensent qu’il n’a pas été légalement élu et que c’est un imposteur.

Des millions d’Américains sont restes silencieux depuis le 3 novembre. Ils considèrent et continueront à considérer, quoi qu’il se passe, que l’élection a été effectivement volée.

Ils ont été frappés de stupeur le lendemain de l’élection, se sont imprégnés d’une colère rentrée, et ont voulu faire confiance aux institutions.

Des signes multiples montrent que leur confiance a atteint ses limites. Si certains d’entre eux glissent vers une amertume résignée, d’autres se souviennent de la révolution américaine.

Ils parlent de désobéissance civile et d’insurrection.

Un mouvement semblable à celui des «tea parties» sous Barack Obama est tout à fait concevable et pourrait être plus véhément et massif que le mouvement des «tea parties» sous Obama.

Les mois à venir aux États-Unis vont être très turbulents. Il n’y avait jamais eu de coup d’État aux États-Unis, et le peuple américain en sa majorité, n’est pas peuple à accepter un coup d’État.

Les auteurs du coup d’État ont joué avec le feu et je ne serais pas surpris s’ils finissaient par se brûler.

Un seul homme aujourd’hui aux États-Unis est à même de rassembler les foules: qu’il reste ou non à la Maison Blanche, il s’appelle Donald ­Trump.